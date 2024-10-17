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▲Ｙ女與房仲以每月3.8萬簽約，不料簽約後，房仲聯手房東毀約，還想強扣2個月押金。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲住宅消保會接到Y女投訴後，通知房仲、房東擇日調處，結果2人立刻返還Y女押金解約。（示意圖／pexels）

▲吳翃毅呼籲總統賴清德，既然要打炒房、打詐，對於租屋詐騙情事，務必勿枉勿縱，還弱勢民眾一個公道。（示意圖/Pixabay）

▲租屋常見四大陷阱，有假房東、不合理押租金及水電費、隱瞞凶宅資訊、房東另有所圖等。（圖／記者陳韋帆製）

總統賴清德於國慶日再次宣誓打詐決心，事實上，除了電信、網路詐騙外，不動產詐騙也不少，其中，近年更興起租屋詐騙，一位租屋族Y女（化名），到新北市永和租屋，找到1間月租金3.8萬的房子，卻碰上租屋詐騙，房仲簽約後才強調月租金是4.15萬，還要扣Y女押金作為解約金。住保會顧問吳翃毅表示，「其實不動產相關詐層出不窮，個案數量可能沒電信詐騙多，但金額的都是數萬於乃至百萬、千萬，希望總統能更加重視。」吳翃毅表示，住宅消保會調處案件有裝修糾紛、買賣糾紛、租屋糾紛等，詐騙部分，裝修詐騙長年為最大宗、買賣糾紛其次，租屋糾紛則在近年租金高漲後，諮詢次數明顯有攀升，固然不排除有房東、房客雙方認知不同問題，但其中也有不少詐騙事實。Y女欲在永和找屋，在網路找到1間房子，月租金38,000元（含車位），房仲告知須盡速簽約，否則有另2組租客排隊中，Y女擔憂房子被搶走，迅速簽約並繳交2個月押金，準備搬家的前兩天，卻突然接到房仲來電，指稱房東認為月租金是36,500元，另有10%稅金及3%二代健保，要再加上5,000元，所以月租金是41,500元。由於與當初合約不同，Y女自然據理力爭，拒絕給付，不料，房東竟想毀約，還不願歸還押金欲作為違約金，打人喊救人，Y女無奈只好求救住宅消保會。吳翃毅表示，住宅消保會收到Y女調處申請後，也通知房仲、房東擇日調處，對方收到通知後，立刻私下尋Y女，表達「返還租、押金」意願，由於Y女還必須另尋租屋處，所以不想在此事上多生事端，便同意和解。他指出，事實上，依照當初合約，違約者應是房東，所以Y女其實可向房東提告，而廣告不實部分，亦可向房仲提告不當得利等，提醒若有碰上類似狀況的租屋族，不要忘記自身權益，可儘速向地方消保官或住宅消保會求助。吳翃毅指出，目前對於租客來說常見租屋陷阱，大多是以「保留名額、優先看屋」等方式誘騙受害人先匯款，但有時候網路上的出租人說不定根本不是房東，一匯款就失聯，也有可能收到款項後，才又以各種理由加租，這類手法常常讓租客吃大虧。他呼籲總統賴清德，總統既然強調打炒房、打詐，想必對於不動產詐騙情事也痛恨欲絕，不動產相關詐騙情事不斷在社會中上演，籲請總統勿枉勿縱，強力執法，杜絕惡房東、詐騙集團對租屋弱勢的剝削與傷害。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，租屋詐騙手法琳瑯滿目，包括假房東、不合理租押金、高額水電費等，對於租屋族現況而言，最好的解決方式，就是「預防勝於治療」，在未簽約之前不可繳付任何金額，看屋最好有人陪同，簽約前，務必仔細查看各類細項。如果已經做好各種防範措施，在簽約後，房東才又提出無理要求，應立即尋求地方消保官或住宅消保會協助，如果確認責任歸屬不在自身，亦可先搬離租屋處，相關損失，後續依法提出民事求償即可。