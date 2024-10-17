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▲粉絲艾先生穿著日本專賣店T恤前來排隊。（圖／記者周淑萍攝）

▲民眾張先生表示自己是20年的粉絲，東西貴一點也可以接受。（圖／記者周淑萍攝）

任天堂在台灣的首間快閃店「Nintendo POP-UP STORE」今（17）日於台北新光三越信義A9館開幕，預計持續到11月10日。但這次的快閃店沒有台北限定款，少了吸引力，《NOWnews今日新聞》現場直擊，8點左右排隊人潮僅30人相較於寶可夢中心開幕信義區被包圍的情況來看，這次快閃店首日確實少了很多人，代排部隊都沒有出動，但一早來排隊的民眾都是鐵桿粉絲，霸氣喊「預算無上限」。任天堂台北快閃店今（17）日開幕，店內空間據了解會比寶可夢中心還要大，但這次販售的產品主要以日本的 「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」販賣的商品為主，不會有台北快閃店的限定商品，販售的IP以超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁、動物森友會、皮克敏為主。記者一早8點現場直擊排隊人潮，可能因為沒有限定商品，官方貼心規劃多區排隊位置，但8點連第一區都還排不滿。會第一時間前來排隊幾乎都是超級資深的粉絲，搶頭香的蕭小姐表示怕快閃店會像寶可夢中心人潮太多，所以今天一早6:18就來，就是想要第一時間進場，準備先搶薩爾達傳說T恤或是超級瑪利相關周邊。還有從紅白機年代就熱愛瑪利歐的艾先生，6:30到場排隊，穿著KYOTO店的紀念T來到現場應援，進場就準備要先掃瑪利歐相關周邊，同時也很期待明年台灣專賣店開幕。工程師張先生有20年粉絲經歷，覺得不用飛到日本，在台灣就能買到薩爾達傳說、動物森友會即便貴了一點，還是可以接受，且今天預算無上限。🟡營業日期日期︰10月17日（四）～11月10日（日）11:00 ~ 22:00（因應新光三越周年慶 10/25~10/27 時間為 11:00~22:30）地點︰新光三越 台北信義新天地A9店9樓(台北市信義區松壽路9號9樓)🟡入場方式需憑「整理券」入場。整理券排隊位置在信義新天地 A9館1樓東側電梯門外，預計早上9點開始發放，11點開放入場，為了避免會場內擁擠，主辦單位將視現場狀況發放。🟡販售商品商品內容將以日本的 「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」販賣的商品為主，但不會有「Nintendo KYOTO」的限定商品，同時也不會有台北快閃店的限定商品，除了會有知名的遊戲商邊販售，也能賣到遊戲主機和遊戲片，販售的IP包含：超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁、動物森友會、皮克敏。