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▲台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）與其他變裝皇后在總統府敞廳演出歌舞。（圖／擷取自蔡英文臉書）

▲「妮妃雅與瘋家」演出時臺灣女子拳擊選手林郁婷奪得57公斤級金牌，當下文化奧運的大銀幕上，及時秀出林郁婷得牌的慶賀彩蛋影片。（圖／文化部）

來自台灣的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）今年摘下美國實境節目《魯保羅變裝皇后秀》冠軍後，將變裝文化帶進了大眾視野，不僅受前總統蔡英文在總統府內接見，還代表台灣在巴黎文化奧運舞台演出，更擔任台灣隊彩虹大使參與紐約市同志驕傲月遊行，總統賴清德在今年的國慶演說中也大讚「我們的妮妃雅是世界皇后」。今年四月妮妃雅在美國真人實境秀《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）奪冠、成為節目史上第一個摘下后冠的東亞人後，《路透社》形容妮妃雅儼然變成了台灣的「非官方大使」，也成為台灣民主、自由的捍衛者，多次穿著結合台灣本土元素、具有標誌性的黃色服裝在各種國際場合展現自我，用自身經驗說明說明台灣平權成就在世界是稀有的價值。妮妃雅今年拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍，在節目中一度驕傲表示「台灣政府非常支持同志權利，我們是第一個同婚合法化的亞洲國家，我很驕傲地說我是台灣人」，得獎當下也把獎項獻給台灣。今年5月她和變裝家族多名皇后們獲得前總統蔡英文接見，在總統府敞廳帶來包含黃妃的知名歌曲《追追追》以及歌手蔡依林的《玫瑰少年》等曲目的變裝秀表演，當時蔡英文就稱，「在華麗演出的背後，其實是一場反抗，反抗社會的歧視，反抗異樣的眼光，感謝各位皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出、打破框架」。本（10）月現任總統賴清德在雙十國慶典禮期間，在外賓祝賀下發表演說，感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行，其中特別讚揚台灣人民多元且勇敢無懼，不只稱「台灣的女兒林郁婷是世界拳后」，也點名「我們的妮妃雅是世界皇后」。妮妃雅今年也在美國紐約、法國巴黎等地演出，在今年6月全美最大的同志遊行活動、紐約市驕傲遊行期間，觀光署就邀請了妮妃雅擔任台灣隊彩虹大使參與遊行，同時也在現場設置台灣彩虹攤位，介紹台灣在亞洲性別平權運動中扮演的先驅角色及獨具特色的觀光魅力。她以自己的總統府表演經驗，說明台灣平權成就在世界是稀有的價值，當時接受媒體訪問時更曾說，能夠見到前總統為她表演是莫大榮幸，因為代表台灣多元開放，相信全世界非常稀有，就是總統會想見穿女裝的男生。今年8月，妮妃雅也和瘋家姐妹受邀在巴黎文化奧運演出，尤其在文化奧運閉幕夜那晚，我國拳擊好手林郁婷更挺過性別爭議風波、成功奪下金牌，得知消息的妮妃雅在現場也一度情緒激動，瘋家姐妹們也揮舞彩旗與全場大喊「台灣、台灣NO.1」，演出最後更感動說，「感謝台灣作為一個國家，讓我不必費力抬頭在天上尋找彩虹，從台灣的人們身上，就可以看見所有的顏色」，並表示很榮幸可以代表台灣登上海外舞台。隨著第22屆台灣同志遊行即將在10月26日登場盛大登場，妮妃雅也將回台灣加入由本土變裝皇后品牌「TWeen 灣島皇后」領銜出發的紫色車隊，與瘋家姊妹們一同盛裝演出。