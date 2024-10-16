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受全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）財報暴雷影響，美股週三（16）在經歷昨日下跌後，部分投資者今日逢低抄底，道瓊指數升近200點，晶片股方面繼ASML週二在美掛牌ADR崩跌16.3%，晶片股經歷賣壓後週三漲幅逐漸擴大，包含輝達（NVIDIA）、台積電ADR漲幅皆超過1%。週三美股道瓊工業指數報42937點，升197點或0.46%；標普500指數報5819點，升4點或0.08%；納指報18288點，跌26點或0.15%。艾司摩爾繼昨日股價暴跌16%，單日市值蒸發逾500億美元，並拖累費半指數收跌5.3%，今早盤股價又再跌5%，每股暫報 694.21 美元。投資人仍將注意力放在即將到來的美國總統大選與中東局勢升級的風險，為此金價上漲至歷史新高，而國際油價在周二大跌後持穩於每桶 74 美元附近，紐約原油期貨現時每桶報70.48美元，跌0.1美元或0.14%；倫敦布蘭特期油報74.16美元，跌0.08美元或0.11%。