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（中央社奈及利亞卡諾16日綜合外電報導）一輛油罐車昨晚在奈及利亞北部的吉嘉瓦州失控翻覆後漏油爆炸，警方和州級緊急事務應變單位今天表示，罹難人數增加到至少147人。路透社報導，這起事件堪稱奈及利亞近期最嚴重的事故之一。奈及利亞是非洲人口最多的國家，除了得對抗遍布各地的維安威脅，還面臨生活成本危機。吉嘉瓦州緊急事務應變單位負責人麥理加（Haruna Mairiga）表示，事故造成147人喪生。當地警方發言人亞當（Lawan Shiisu Adam）表示，這輛油罐車從古城卡諾（Kano）出發，原定前往北部的尤比州（Yobe State），但駕駛在吉嘉瓦州（Jigawa）的馬吉亞鎮（Majia）附近失去控制，導致車輛翻覆並漏油。亞當說，一些村民趨前試圖收集路上漏油，但漏油引發吞噬事發區域、據報造成多人喪生的大火。亞當表示，另有50人受傷，被送往醫院治療。（譯者：楊昭彥）1131016