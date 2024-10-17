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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國前總統卡特（Jimmy Carter）今天透過郵寄方式提前選票，他曾在滿百歲前許下心願，希望自己活得夠久，將票投給民主黨總統候選人賀錦麗。法新社報導，根據「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution），卡特曾在百歲生日前告訴家人，他希望自己活得夠久，將票投給賀錦麗，助她擊敗共和黨對手川普，這比他的百歲生日還要重要。卡特創立的非營利性組織「卡特中心」（Carter Center）今天證實，卡特已在10月16日「透過郵寄投下選票」。喬治亞州選務官員史特林（Gabriel Sterling）表示，該州自昨天展開提早投票作業以來，已有逾42萬人投下選票。卡特為美國歷來唯一活到百歲高齡的卸任總統，他在90多歲時曾戰勝腦癌，但仍患有其他需要住院治療的疾病。去年2月時，卡特中心宣布，他將在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）家中接受安寧療護度過餘生，那時外界認為他已來日無多。（譯者：陳正健）1131017