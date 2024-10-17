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受全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）財報暴雷影響，美股15日經歷下跌，部分科技股偏軟，一度拖累美股表現。不過得益於小型股上揚、銀行股強勁財報提振，美股主要指數16日全面收高，道瓊工業指數反彈逾330點，登上歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，大型銀行的財報表現穩健，摩根士丹利（大摩）發布的最新財報顯示，第3財季獲利和營收均超出市場預期，股價抽高6.5%，為2020年11月以來最佳；高盛及花旗升幅則分別為1.43%和2.57%。除了銀行股，投資者還將注意力集中在小型股上，並從昂貴的科技巨頭轉向價格較低的板塊，聯合航空因為財報優於預期，加上預測第4季的業績亦會十分強勁，推動其股價上漲12.4%。16日收盤，美股道瓊指數上漲337.28點，或0.79%，收43077.7點；那斯達克指數上漲51.49點，或0.28%，收18367.08點；標普500指數上漲27.21點，或0.47%，收5842.47點；費城半導體指數上漲10.65點，或0.21%，收5155.86點。分析認為，被稱為「七巨頭」的科技股上漲，是今年華爾街創紀錄漲幅的主要動力，但隨著估值不斷提高，投資者正在尋找其他機會，紛紛從一些大型科技公司轉向大型金融公司，同時利率環境也變得更加有利於銀行獲利。