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荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML），原定在16日公布上季財報，但因技術問題，意外在15日時就公開，由於ASML第3季訂單僅有市場預期的一半左右，同時還下修2025年業績展望，使其15日在阿姆斯特丹股市收盤暴跌15.6％，寫下1998年6月以來最大跌幅，同天在美股也暴跌了16.26％。有分析指出，由於美國科技禁令的關係，ASML在中國的需求將大幅枯竭，明年在中國的銷售額將顯著下降。根據財經外媒《CNBC》報導，ASML財務長達森（Roger Dassen）週三在與分析師的電話會議上表示，該公司預計明年在中國的銷售額將下降，原因之一是美國的出口限制，促使其對中國銷售採取更加謹慎的態度。除了地緣政治的緊張，對ASML的2025年前景造成壓力以外，也與英特爾、三星等客戶的疲軟表現有關。雖然ASML未曾出售最頂尖的科技產品，如極紫外光微影機器（EUV）給中國，但ASML的中國客戶一直在囤積該公司「不太先進」的機型，比如深紫外光曝光機（DUV），以應對美國的出口限制禁令，好讓中國電子業能繼續製造晶片。去年，ASML有29%的銷售額來自中國，到了2025年，來自中國的經濟貢獻將降至其總收入的20%左右。《晶片戰爭》一書的作者米勒（Chris Miller）告訴《CNBC》，中國是ASML非常重要的市場，諷刺的是，對中國實施的科技禁令，反而加速該國對較老機型的囤購。顧問公司The Geopolitical Business創辦人普拉卡什（Abishur Prakash）也認為，隨著晶片世界與中國的隔絕，ASML可能會看到來自中國和其他地區，對其設備的需求下降。