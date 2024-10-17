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中國解放軍東部戰區14日剛進行「聯合利劍-2024B」演習，聯合多兵種與中國海警大舉圍台，而就在軍演隔天，中國國家主席習近平就赴福建考察，除了視察經濟發展以外，還強調要促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。有外媒分析認為，習近平一邊加強對台軍事威懾，一邊又喊話要提振國內經濟，只會令投資人對未來充滿不確定感，因為軍事壓力和經濟復甦之間是存在矛盾的。根據《自由亞洲電台》報導，近年中國經濟成長持續乏力，雖然中國政府日前終於出台一系列措施，加強刺激經濟的力道，但市場對中國經濟的前景仍持懷疑態度；而就在習近平向外界釋放經濟開放訊號的同時，中國軍方卻在台灣問題上，採取了越發強硬的立場。分析認為，儘管中國致力於吸引外國投資，但台海風險上升，或許只會令跨國公司與全球投資者更加審慎，進而影響中國經濟的復甦及長期穩定，自相矛盾恐加深危機。報導引述智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）看法，認為北京表面提倡開放以吸引外資，背後仍實施嚴格的國家控制，黨將國家安全和政治穩定置於真正的經濟開放之上，創造了一個將市場原則置於國家目標之下的體系，犧牲經濟換取國安，已成為中國政府的主要策略，卻忽略長期可能導致經濟停滯、技術孤立和全球競爭力下降等風險。華盛頓智庫蘭德公司（RAND）中國問題專家何天睦（Timothy Heath）也直言，對中國來說，國家安全已經變得比經濟成長更重要，習近平更擔心國內外對中共統治的潛在顛覆威脅，所以儘管中國政府努力向全球展示經濟開放的意圖，但對台灣採取軍事行動一事，無疑又加劇了局勢的不確定性，這種在「提振經濟」與「維護國家安全」之間的矛盾，只會使中國的發展前景更複雜。