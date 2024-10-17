傳白襪隊老闆有意出售球隊！美國職棒大聯盟本季最慘的球隊芝加哥白襪，整個賽季僅拿下41勝，吞下121敗，寫下大聯盟百年來的紀錄。根據美國媒體《The Athletic》報導指出，從1981年就買下白襪的老闆Jerry Reinsdorf，似乎正考慮將球團出售，總市值至少超過20億美元（約合640億元新台幣）。

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單季苦吞121敗　大聯盟近代最爛球隊

白襪在9月28日的比賽，作客交手底特律老虎，最終以1：4落敗，吞下單季的第121敗。在1900年後的現代大聯盟比賽當中，單季最多敗紀錄，原先由為1962年賽季紐約大都會的120敗所締造，但如今遭到白襪超越，正式成為MLB近百年來戰績最差球隊。

持有白襪43年　傳老闆有意出售

根據《The Athletic》記者Brittany Ghiroli報導指出，白襪老闆Jerry Reinsdorf擁有持股比例約佔20%以下，傳出對於賣掉球隊抱持開放態度，並由前球員Dave Stewart負責協商談判，但目前談判狀況仍未知。

值得一提的是，Jerry Reinsdorf自1981年就以2000萬美元的價格買下白襪隊，持有球隊資歷僅次於紐約洋基，而根據美國商業雜誌「富比世」（Forbes）估計，白襪球團總市值至少超過20億美元（約合640億元新台幣），恰好位於全聯盟第15名。



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