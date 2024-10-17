我是廣告 請繼續往下閱讀

傳白襪隊老闆有意出售球隊！美國職棒大聯盟本季最慘的球隊芝加哥白襪，整個賽季僅拿下41勝，吞下121敗，寫下大聯盟百年來的紀錄。白襪在9月28日的比賽，作客交手底特律老虎，最終以1：4落敗，吞下單季的第121敗。，並由前球員Dave Stewart負責協商談判，但目前談判狀況仍未知。值得一提的是，Jerry Reinsdorf自1981年就以2000萬美元的價格買下白襪隊，持有球隊資歷僅次於紐約洋基，