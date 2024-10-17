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前總統蔡英文出訪歐洲，行程第二站來到法國，她接受「法國參議院友台小組」 主席勒莫恩的邀請前往參議院，蔡英文事後於社群平台表示，一個總統的成功，一定是來自眾人的支持，跟很多朋友的幫忙。過去，自己在執政時，就有許多來自法國好朋友的幫忙，如今有機會當面感謝這些好友，台法都是共享民主自由價值、理念相近的夥伴，台法友好這條路未來能有更多同伴加入，讓台法關係不斷茁壯，並在不同領域開創更豐碩的成果。蔡英文表示，一個總統的成功，一定是來自眾人的支持，跟很多朋友的幫忙。過去自己在執政時，就有許多來自法國好朋友的幫忙。非常高興，能夠來到法國參議院，她要感謝「法國參議院友台小組」主席勒莫恩的邀請，讓她有機會，親自來到法國，當面謝謝法國的好朋友。蔡英文說，這幾年來，台灣和法國的交流，越來越緊密切，像是「法國參議院友台小組」前主席李察，就曾4度率團訪問台灣。台灣和法國也在經貿、科技、文化及教育等領域有緊密合作，在國會的交流上，也創下多項紀錄。蔡英文也提到，法國國會兩院，曾於2021年分別首度通過支持台灣參與國際組織的友台決議；在去年的「7年建軍法案」(LPM) 中，更納入了友台文字，讓法國成為全球第一個以立法方式，保衛台海自由航行權的主要國家。蔡英文說，台法都是共享民主自由價值、理念相近的夥伴。再次謝謝法國的好朋友們，自己也期待，台法友好這條路未來能有更多同伴加入，讓台法關係不斷茁壯，並在不同領域開創更豐碩的成果。