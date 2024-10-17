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總部與大部份工廠分別在香港和中國的天寶集團，旗下位於越南的第二間工廠日前開幕，該廠房生產電動工具智能控制器，面積為5500平方公尺。該公司主席兼行政總裁洪光椅表示，該廠房投資金額達到4000萬至5000萬港元（約新台幣1.6億元至2億元）。根據《星島日報》報導，天寶集團CEO洪光椅表示，預計會先從惠州廠房調派現有職員到當地運作廠房，未來會再研究物色其他地方設廠。目前公司於廣東惠州、中國四川達州、匈牙利、越南均設有廠房。洪光椅表示，墨西哥廠房正在建設中，預計將於2025年投產。他又指，自2008年已開始投入於系統智能化，並已於惠州廠房推行，而位於惠州新廠投資額為5億至6億人民幣，預計會在幾年內分段投入。洪光椅透露，目前產能仍然以中國為主，越南以及歐洲等地的產能佔比較少，但他強調，會研究於其他地方在設立廠房，減低倚賴單一生產地的風險。天寶集團控股有限公司，簡稱天寶集團，在1979年由洪光椅於香港成立「天寶公司」，其後於1988年在惠州設立主要生產基地。，業務在全球經營生產消費品的開關電源及用作工業用途的智能充電器及控製器。