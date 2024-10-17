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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國白宮表示，總統拜登今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，討論了加強對烏克蘭安全援助的努力，並宣布一項新的4.25億美元對烏軍援方案。綜合路透社與法新社報導，白宮聲明指出，這項安全援助計畫包括防空能力、空對地彈藥、裝甲車輛和重要彈藥。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram發文中，為新軍援案對拜登、美國國會與人民表示感謝，並說他與拜登總統談到烏克蘭的5點「勝利計畫」，他今天也向國會提交這計畫。不過，白宮聲明並未提及是否決定讓烏克蘭向俄國境內深處發射西方製的遠程彈道飛彈，拜登迄今仍不願批准這項舉動。拜登將旋風式訪問德國，行前與澤倫斯基通這次電話，而烏克蘭問題將是拜登訪德的重要議題。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1131017