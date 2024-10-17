我是廣告 請繼續往下閱讀

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），當地時間16日赴賓州造勢，尋求共和黨人的支持，現場有100多名共和黨人站台。不過有外媒引述賓州的民主黨高層，擔心賀錦麗在這個「全美最大的戰場州」的運作不善。賀錦麗在賓州費城郊外白克斯郡（Bucks County）的造勢大會上，再次提及川普（Donald Trump）拒絕4年前大選結果、還派暴徒襲擊美國國會大廈；造勢現場有100多名共和黨人站台，包括前眾議員金辛格（Adam Kinzinger），他曾是調查美國國會山莊暴動案的眾院特別委員會成員之一。《路透社》最新民調顯示，賀錦麗在全國性民意調查中，以45%比42%，小幅領先於黨對手川普約3%，雙方仍在4%的抽樣誤差範圍。不過，美國知名政治新聞網《政客》則引述賓州的民主黨高層透露，賀錦麗的勝利之路，取決於她能否在費城、匹茲堡及其周邊郊區吸引大量民主黨選民，這仰賴於有色人種選民的強勁表現，但目前看來，賀錦麗的競選團隊還沒有採取足夠的措施，來爭取更多有色選民。部分民主黨人甚至把矛頭指向賀錦麗的賓州競選經理妮基（Nikki Lu），直言：「她不了解費城」 、「賓州真是一團糟，令人難以置信的沮喪」，認為她應該更積極尋求來自費城市長帕克（Cherelle Parker）等人的支持，這些人在賓州的有色人種社區中，擁有極高的號召力及聲譽，甚至也有利於幫賀爭取白人選票。對此，賀錦麗的全國競選總經理羅德里格斯（Julie Chávez Rodriguez）則回應，競選團隊正在進行賓州史上規模最大、最複雜的運作，有50個辦公室和近400名工作人員，從8月開始就積極投入針對黑人和拉丁裔選民的廣告，強調正在「不遺餘力」的進行拉票工作。川普的競選團隊則拒絕透露放了多少工作人員在賓州，但聲稱川普團隊在賓州設有兩打以上的辦事處，有的還專攻拉丁裔，沒有忽略賓州的任何一部分。