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MLB美國職棒美聯冠軍戰今年的戲碼，由紐約洋基對陣克里夫蘭守護者，而系列賽前2戰下來最終都由洋基搶下勝利，取得2：0領先，系列賽G3雙方將移師至守護者隊主場Progressive Field進行，守護者面臨著有輸不得的壓力，因若是輸球就將陷入0勝3敗的絕境。根據美媒《ESPN》報導，守護者隊G3將回到主場Progressive Field迎戰洋基，他們也期盼能夠終止2連敗，避免在系列賽上陷入絕境。而守護者主帥Stephen Vogt稍早受訪時表示，「。我認為對我們來說，我們知道要在這裡打3場比賽，我們對此感覺非常好，我相信球隊已經準備好站上場應戰。」，他在例行賽共8場出賽，全數為先發出賽，戰績2勝2敗、防禦率2.72。Boyd在今年季後賽上，過去共出賽2場，在6.2局的投球當中送出10次三振，沒有失掉任何自責分，「我們知道我們正在做些什麼，記錄就擺在那裡。例行賽我們也做到很多事，我知道球隊有多少能耐，」Matthew Boyd如此說到。