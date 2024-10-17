營運15年歷史的新北飯店「翰品酒店新莊」將於今年10月26日結束營業，館內的傢俱與相關物品將辦理限時特賣活動，日期僅三天，今（17）日開跑，至10月19日，「翰品酒店經典傢俱特賣會」搜羅家電、床鋪、沙發、茶几等傢俱用品都將進行出清，翰品酒店表示，商品將依進價及使用狀態提供折扣，最低項目有50元起的化妝椅等商品。
翰品酒店新莊自2009年開業，擁有 145 間客房，因租約到期，翰品酒店新莊不續租營運，將特價出清館內所有傢俱與相關物品。翰品酒店表示，特賣會於今日10月17日與10月18日、10月19日，這三天的10：00至16：00間舉行，出清商品包括斯林百蘭彈簧床、茶几、沙發等傢俱等客房用品及50吋液晶電視、洗衣機、烘衣機等各式家電。
翰品酒店新莊提到，在最後出清的商品中，傢俱類將依照進價與使用狀態提供折扣，最低自50元起，最高則至15萬元。並提到四大項規則：
一、特賣現場僅接受信用卡付款，與2000元以上之消費。
二、需請顧客自備購物袋。
三、大型傢俱需請自行安排搬運。
四、出清商品數量有限，採先搶先贏，有興趣的民眾可在特賣的三天中至飯店現場選購。
也有飯店推出自助餐餐券快閃優惠，台北萬豪酒店的線上旅展（按此）即日起開搶，其中最令人期待的是吃到飽餐券買一送一，10月25日中午12時將準時開搶，每日限量50組，售完即止。台北遠東飯店同樣也將於10月25日開跑線上旅展，但是限定11月11日當日推出「雙11限時超閃優惠」，三種餐券價格超優惠，像是「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元；最優的是「週三至週五下午茶2客券」，原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比「買一送一」還划算。
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翰品酒店新莊提到，在最後出清的商品中，傢俱類將依照進價與使用狀態提供折扣，最低自50元起，最高則至15萬元。並提到四大項規則：
一、特賣現場僅接受信用卡付款，與2000元以上之消費。
二、需請顧客自備購物袋。
三、大型傢俱需請自行安排搬運。
四、出清商品數量有限，採先搶先贏，有興趣的民眾可在特賣的三天中至飯店現場選購。
也有飯店推出自助餐餐券快閃優惠，台北萬豪酒店的線上旅展（按此）即日起開搶，其中最令人期待的是吃到飽餐券買一送一，10月25日中午12時將準時開搶，每日限量50組，售完即止。台北遠東飯店同樣也將於10月25日開跑線上旅展，但是限定11月11日當日推出「雙11限時超閃優惠」，三種餐券價格超優惠，像是「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元；最優的是「週三至週五下午茶2客券」，原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比「買一送一」還划算。