我是廣告 請繼續往下閱讀

由於軟體開發人才短缺加上人力成本上漲，韓國正加速資訊科技（IT）的境外外包，除了印度之外，積極將觸角延伸至東南亞國家，其中越南成為主要尋找人才的國家之一。韓國《經濟日報》報導，根據韓國貿易工業和能源部調查，2022年韓國有15萬122人在軟體領域就業，比該產業需求少6,374人，缺工率為4.2%，高於同期2.6%的整體缺工率，主要原因是疫後該領域薪資暴增。尤其人工智慧（AI）和大數據等新技術的到來，也帶動了IT人才的薪資上漲。韓國本土人才薪資暴漲，以南韓網路巨頭Naver為例，該企業2023年薪資支出為2.2兆韓元（約16億美元），比2021年高出40.8%。越南IT解決方案供應商看準商機，積極搶進韓國市場，但也引發韓國民間擔憂就業機會減少、資料安全風險的擔憂。目前三星電子在越南設有一座研發中心；Lotte Innovate、Naver子公司Naver Labs、IT服務諮詢商Shinhan DS，以及DAOU IDC也都在越南設立辦公室，藉此將業務外包給當地的IT工程師。不過，越南的人力成本也在上升，因此IT公司也正把事業版圖擴增至柬埔寨、緬甸、以及馬來西亞。目前柬埔寨的IT工程師成為第二個替代選項，因為柬埔寨的人力比越南和韓國都低廉很多。南韓軟體開發商Mobile C&C柬埔寨分公司軟體開發主管尹正賢接受當地媒體採訪時說，「柬埔寨軟體開發人員的起薪是韓國的七分之一，且他們的技能和經驗正快速追上南韓同業」，他說，「以此薪資而論，當地工程師的表現令韓企相當滿意」。