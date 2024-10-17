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越南經濟崛起，但同時面臨缺電和缺乏基礎設施的難題，過去越南電力集團（EVN）曾因用量過大和跳電而產生虧損。為了彌補虧損，越南電價自10月11日調漲4.8%，引發民怨四起，許多民眾擔憂電價會不斷上漲。根據越南《民智報（Dan Tri）》報導，越南電力集團10日報告2023年虧損近22兆越南盾（新台幣約286億元）後，越南電價11日起馬上調漲4.8%，平均零售電價未含8%增值稅（VAT）每度來到2103.11越南盾（新台幣約2.71元）。由於越南電力集團每3個月就會檢視經營狀況並調整電價，在持續虧損的情況下，民眾憂心電價短期內可能還會再漲。回顧2007年至2024年的18年間，越南零售電價已上漲14次。最近3次的調漲時間依序為去年5月、11月及今年10月，並分別漲3%、4.5%、4.8%，讓各行各業大喊吃不消。《越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）》報導，一名租房族陳明燈（Tran Minh Dang）向當地媒體抱怨，屋內冰箱與冷氣都是舊型，非常耗電，房東也不換。此外，樓下住戶整天唱KTV，他怕吵不敢開窗戶，電燈與冷氣幾乎都要開一整天，很難省電費。開了兩家河粉店的黃玉小（Hoang Ngoc Em）表示，電價上漲可能會讓店內每月支出多了60萬至70萬越南盾（約新台幣770至900元）。她說，兩家店每月開銷約為7000萬（約新台幣9萬元），其中電費約1100萬（約新台幣1萬4千元），「食物售價想漲價又怕客人跑掉」。在工業生產領域，胡志明市鞋業協會常務副會長阮文慶（Nguyen Van Khanh）擔憂，電價上漲將導致生產成本上升，企業經營負擔更為沉重。尤其一些訂單已經談妥並執行，無法調整價格。根據政府統計數據顯示，越南電力集團累計虧損已達創紀錄的42.5兆越南盾。由於這家電力巨頭持續報告虧損，且每3個月會檢視是否需要調整電價，令許多越南民眾擔憂，深怕電價不久後又要再漲。