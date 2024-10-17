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美國股市經歷到ASML財報「爆雷」後，昨（16）日走勢回神反攻，其中道瓊指數再寫新高，台積電ADR也跟著小幅收漲。而今（17）日盤後召開法說會的台積電，以1050元開出，上漲5元，不過隨後受到市場觀望賣壓影響，翻黑走跌。美國股市昨日迎來反彈，其中道瓊指數再寫歷史新高，上漲337.28點或0.79%，收43077.7點；那斯達克指數上漲51.49點或0.28%，收18367.08點；標普500指數上漲27.21點或0.47%，收5842.47點；費半指數上漲10.65點，或0.21%，收5155.86點。台股ADR普遍走高，台積電ADR上漲0.19%，日月光ADR上漲1.67%，聯電ADR上漲0.38%，中華電信ADR下跌0.84%。台積電ADR小幅走高，也使得台股現貨今日以1050元開出、上漲5元，盤中最高來到1055元、上漲10元。不過由於ASML財報差強人意，使得投資人對於今日台積電法說會態度開始轉趨保守，導致股價迎來賣壓，盤中由紅翻黑，最低來到1030元。台積電今日下午將召開線上法說會，由董事長暨總裁魏哲家主持。市場對台積電營運樂觀看待，因先進製程與先進封裝一家獨霸，AI相關訂單滿手，預估第三季將繳出獲利佳績，第四季也將續創新高，明年營運可望比今年更好。台積電目前斥資 650 億美元在美國亞利桑那州興建三座廠房，不過它表示大部分製造業仍將留在台灣。台積電在第二季法說會中提高全年營收預測，並將今年資本支出計畫調整至300~320億美元之間，之前預測為280~320億美元。