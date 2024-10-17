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NBA美國職籃季前熱身賽，芝加哥公牛今（17）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，。而此戰雙方戰況相當激烈，直到最後關頭，公牛才靠著後衛Jevon Carter終場前18秒，在外圍飆進關鍵的三分外線，終場就以125：123驚險擊敗灰狼，拿下熱身賽的第2勝。公牛隊後衛好手「球哥」Lonzo Ball，近年來個人飽受傷病所苦，而現年26歲的Ball，，當中包含半月板修復、關節鏡清創治療、膝蓋軟骨移植等手術，近2個賽季全數報銷，如今他在今日球隊對陣灰狼隊的比賽上總算迎來復出，也獲得現場球迷的掌聲。此戰賽前Lonzo Ball也接受媒體訪問，談到漫長的復健過程，他笑著說：「真的很漫長，但回頭看看這段路，其實比我想像的還要快。，這聽起來很瘋狂，但我現在回到這裡了，這些事情都過去了。」本場對陣灰狼隊的比賽，Lonzo Ball的出賽時間也受到嚴格控制，公牛總教練Billy Donovan表示，將不會讓他出賽超過16分鐘。而Ball此戰則在首節剩下6分8秒時替補登場，，第二節Ball則貢獻1阻攻與1抄截。最終Ball小試身手上場15分鐘，攻下10分1籃板1助攻，另有1阻攻1抄截，投籃則是6投4中，包含2顆三分球，正負值為+6。