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立法院在上個會期完成《勞基法》54條三讀修正，明訂勞資雙方經由協商後，得以延長勞工退休年齡，但至今並未看到勞動部有推出相關配套機制，勞動部長何佩珊16日在面對立委吳春城質詢時，仍以「勞資雙方原本就有協商機制、可從國、公營以及具有相當規模的企業帶頭來做」做為回答，吳春城表示不滿，要求勞動部盡速擬定勞工退休協商機制。民眾黨立委吳春城16日在立法院「社福及衛生環境」委員會質詢勞動部長何佩珊時指出，根據《商業周刊》報導，再過4年台灣企業恐將招不到員工，原因是到了2028年台灣的「人口紅利」宣告結束，工作人口低於總人口的三分之二，另根據勞動部自己網站的公告，再過11年，台灣青年所佔人口比例已經不到四分之一，只有23％，但是以現在百大企業對高齡員工聘僱情形，新進用員工93％都是50歲以下，只有7％聘用50歲以上員工，吳春城質疑說，政府還在歧視高齡者嗎？企業仍然只要「新鮮的肝」嗎？台灣的企業已經到了生死存亡的關頭，但看起來並沒有警覺到問題的嚴重性，因此勞動部還要加把勁。吳春城進一步表示，上個會期與王正旭委員共同提案完成《勞基法》54條修正，雖然受到肯定，但也有不少質疑，認為修法只是一種宣示性作用，因為原本就可以透過勞資協商來延長退休時間，還需要另外修法嗎？修法前、後又有什麼不同？吳春城指出，現在的協商勞資雙方並不對等，只要雇主不同意就可決定協商結果，審計部也有針對此事做研究探討，有關是否強制退休或是繼續聘僱，主導權還是由雇主掌握，導致有意繼續工作的勞工，恐「被迫減薪」或是「受到不公平待遇」，將導致更不穩定的職場環境，因此他要請問部長，對於延後勞工退休所適用的公平協商機制，勞動部何時可以提出？勞動部長何佩珊表示，勞資雙方原本就有勞資會議或工會團體協商機制，台灣的中小企業居多，對於委員提出的問題及建議，應該從政府部門、國、公營以及具有一定規模的企業帶頭來做。但吳委員並不滿意何部長的回答，並繼續追問指出，看起來《勞基法》54條修正通過之後，勞動部確實沒有提出一套勞資協商辦法，但這件事情非常重要，不能視為是一般性的勞資協商，以北歐國家丹麥為例，如果員工提出有繼續工作意願但雇主不同意，雇主就必須要提出書面報告，詳細說明如果繼續雇用，將會如何影響到公司權益；吳春城立委要求勞動部勞動部盡速擬定勞工退休協商機制，最後勞動部長何佩珊表示「同意，努力以赴」。