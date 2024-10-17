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「玉藏無盡：玉世家經典特展」，展出JADEGIA玉世家長年典藏、極少公諸於眾的翠玉珍品，以及近期致力於開拓翡翠藝術新境的精采玉作，更有難得一見的頂級翡翠珠寶，古今玉作與時尚風情，薈萃一堂，雅趣又璀璨。「玉藏無盡」特展，將於JADEGIA玉世家仁愛旗艦店展出，展期自10月25至31日。其中，最受矚目的「清．貢料．三彩翠玉魚籃觀音」，是當時進獻皇室之物，作工規矩細膩，形神具足。該塊原始貢料所雕刻出的觀音，除了此尊魚籃，尚有兩尊觀音，其一被美國紐約大都會博物館（The Met）保存珍藏，而另一尊則於2016年在國際拍賣會標出約新台幣三億三千萬元，足見此尊「三彩翠玉魚籃觀音」無論在市場價值或收藏意義等層面，可謂珍稀難得。翡翠，蘊生於大地，歲月更迭，風霜雨露，造就了它各自迥異的質地色脈，因此，每一塊翡翠，都有它獨一無二的面目姿態。最為大家所熟知的翡翠珍品，以國立故宮博物院典藏的「翠玉白菜」為代表，此外，慈禧太后尤其情有獨鍾的翡翠珠寶，亦遠近馳名。翡翠的皇室風華與風光，精巧奪目，濃烈如斯。而今，時過了，境也遷，翡翠那份本質的華美，依舊栩栩不變，然則，隨著治玉工具與技術的進步，隨著以玉石做為美學媒材的思維轉換，翡翠的風格表現，業已掀開屬於現時此刻的藝境新頁。「玉藏無盡」特展的策展核心，試圖透過新近的翡翠玉作、經年典藏的老翠與白玉，以及極品等級的翡翠珠寶，呈現玉作玉藏的各樣可能與諸般面貌，藉以傳述翡翠玉石不同面向的意義與價值。本次特展，結合玉世家仁愛旗艦店的雅致情調和戶外造景，朝夕光影，映入室內，溫潤的玉作，依隨光影變化，靈秀煥顏，格外盎然生趣。室內空間，分為兩大展區：第一展區，展出玉世家的翡翠玉作與頂級翡翠珠寶；第二展區，則以玉世家典藏的老翠珍品與白玉古玩為主。第一展區，以「翡翠珠鍊」與「紫玉白菜」起首，呼應著翡翠在歷史舞臺的初登場，亦同時映顯玉世家既承續又思變的玉作實力。上等的玉材，精湛細膩的鑲嵌，乃至俏色巧雕的高妙手藝，更關鍵的，是對於翡翠玉作的新創思維，此類思維的展露，以「道法自然」系列為代表，無論是薄透鏤刻的工藝、幾何造型的崖壁幽蘭、目光睥睨的鳥禽動態，乃至以堅硬玉料琢出竹編柔韌感的瓶簍，在在印證了翡翠工藝無盡寬廣的未來。此區所展示的頂級翡翠珠寶，質地珍稀，鑲嵌細美，搭配DEF等級的鑽飾，華貴雍容。其中，一款翡翠大蛋面，尤其吸睛，質地勻潤通透，玉光熠熠，最是耀眼。第二展區，展出玉世家典藏多年的老翠與白玉，此類收藏，多屬清代玉作，玉料與雕作風格，皆可窺見其間的歷史感與時代性，緩步此區，猶如悠迴於過往時空，再現當年的宮廷風華。本區作品，以前述的「三彩翠玉魚籃觀音」為主， 亦有清乾隆時代的白玉爐，以及老翠器物、人物與玉如意等珍貴藏品。做為臺灣的翡翠領導品牌，JADEGIA玉世家自創立以來，一步一印，孜孜矻矻，致力於翡翠珠寶與工藝的承續與開拓，藉由此次「玉藏無盡」特展，希冀更多的愛玉者、收藏家以及一般大眾能近身親見翡翠的多樣面目，看見它的美，也從中發現翡翠玉石所透現的無盡意蘊。玉藏無盡 ── JADEGIA玉世家經典特展2024/10/25(五)～10/31(四)展出地點：玉世家 仁愛旗艦店台北市仁愛路三段122號展出時段：12:00-19:00聯絡專線：(02)2754-2066