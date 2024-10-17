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北韓官媒於17日證實，已炸毀、完全封閉南部邊境與韓國連接的公路和鐵路，還強調這是根據「把韓國規定為徹底的敵對國家」的憲法要求，所採取的合法措施，並附上幾張圖片。不過卻被抓包其中一張疑似盜用韓國軍方的影像截圖。根據《韓聯社》報導，北韓官媒《朝中社》報導了15日炸毀京義線和東海線一事，並發布3張現場照，卻被發現其中一張炸掉東海線公路的圖片，與韓國軍方監視設備所拍到的畫面幾乎完全相同。報導引述專家分析，認為北韓官媒可能在修圖過程中，導致該圖片變得模糊，但研判與韓國軍方的影片是相同的，應是擅自使用韓國聯合參謀本部（聯參）所拍的影片來截圖。報導提到，北韓15日引爆炸藥、摧毀兩韓連通的鐵路、公路，當時韓軍監視設備曾捕捉到，北韓向京義線爆破現場派出攝影人員，但東海線公路的爆破現場則沒看見有負責拍攝的人；而且因為北韓在實施爆破行動後，官媒隔日並沒有馬上大肆報導，因此也有觀點推測，平壤是為了「收拾殘局」，才在2天後盜用韓國影片畫面進行報導。