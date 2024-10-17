曾被譽為亞洲人體能天花板！去年9月才宣佈退休的前NBA中國球員易建聯，近日被爆出疑似嫖妓，並且被遭到拍攝，不過目前官方團隊尚未做出回應。回顧易建聯在球員時期，曾被中國網友譽為亞洲人體能天花板，雖然在NBA征戰5年後就返回中國加入CBA，總共帶隊拿下7次CBA總冠軍、獲頒兩次，且多次代表中國男籃出賽，包含出征四強奧運賽場。
第6順位風光入選NBA 遭遇傷病返國
易建聯是史上第6位進入NBA的亞洲球員，而中國人則是史上第4位，且當時在第一輪第6順位就被密爾瓦基公鹿隊選走，可見期待度之高。當時身高213公分，臂展長達220公分，原地起跳摸高3.56公尺、跑跳摸高3.67公尺，以亞洲球員來說相當出色，更一度被中國內部網友譽為亞洲人體能天花板。
不過進入NBA後，因為傷病纏身，且身體素質距離NBA頂尖球星仍有距離，在5年內輾轉效力公鹿、籃網、巫師、獨行俠、湖人後，選擇返回中國的CBA。加入廣東宏遠華南虎隊的11年間，易建聯展現宰制級身手，12度獲選CBA全明星，帶隊拿下7次CBA總冠軍，生涯場均可以拿下18.3分、9.2籃板、1.1助攻。
此外，2008年北京奧運，大陸男籃集結姚明、王治郅等好手，在地主球迷面前闖進8強，當時易建聯也是其中一員。生涯多次代表中國男籃出賽，在2023年8月29日宣布退役時，讓不少球迷難過落淚。
易建聯小檔案：
出生：1987年10月27日（36歲）
登錄身高：7英尺0英寸（2.13公尺）
登錄體重：250英磅（113公斤）
大學：廣東工業大學
NBA選秀：2007年 / 輪次：1 / 總順位：6（密爾瓦基公鹿）
位置 大前鋒 / 中鋒
生涯效力球隊：
2002–2007 廣東華南虎
2007–2008 密爾瓦基公鹿
2008–2010 紐澤西籃網
2010–2011 華盛頓巫師
2011 廣東華南虎
2012 達拉斯獨行俠
2012 →德克薩斯傳奇
2012–2023 廣東華南虎
2016 洛杉磯湖人
資料來源：維基百科
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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易建聯是史上第6位進入NBA的亞洲球員，而中國人則是史上第4位，且當時在第一輪第6順位就被密爾瓦基公鹿隊選走，可見期待度之高。當時身高213公分，臂展長達220公分，原地起跳摸高3.56公尺、跑跳摸高3.67公尺，以亞洲球員來說相當出色，更一度被中國內部網友譽為亞洲人體能天花板。
不過進入NBA後，因為傷病纏身，且身體素質距離NBA頂尖球星仍有距離，在5年內輾轉效力公鹿、籃網、巫師、獨行俠、湖人後，選擇返回中國的CBA。加入廣東宏遠華南虎隊的11年間，易建聯展現宰制級身手，12度獲選CBA全明星，帶隊拿下7次CBA總冠軍，生涯場均可以拿下18.3分、9.2籃板、1.1助攻。
此外，2008年北京奧運，大陸男籃集結姚明、王治郅等好手，在地主球迷面前闖進8強，當時易建聯也是其中一員。生涯多次代表中國男籃出賽，在2023年8月29日宣布退役時，讓不少球迷難過落淚。
易建聯小檔案：
出生：1987年10月27日（36歲）
登錄身高：7英尺0英寸（2.13公尺）
登錄體重：250英磅（113公斤）
大學：廣東工業大學
NBA選秀：2007年 / 輪次：1 / 總順位：6（密爾瓦基公鹿）
位置 大前鋒 / 中鋒
生涯效力球隊：
2002–2007 廣東華南虎
2007–2008 密爾瓦基公鹿
2008–2010 紐澤西籃網
2010–2011 華盛頓巫師
2011 廣東華南虎
2012 達拉斯獨行俠
2012 →德克薩斯傳奇
2012–2023 廣東華南虎
2016 洛杉磯湖人
資料來源：維基百科
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