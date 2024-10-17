基隆市長謝國樑罷免案落幕後，政壇傳出民團醞釀多時的罷免台中3立委將接力登場。對此，國民黨立委謝龍介認為，總統賴清德身邊很多人都不了解他，把罷免影射成賴清德的意志，但賴清德卻從沒說過要罷免；現在選舉制度是4年選2次，若一直罷免下去，4年可能要選7次，這樣不累嗎？
謝龍介今（17）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，很多人對賴清德不了解所以有誤會，且還拿著雞毛當令箭，「你身邊的這些人真的懂你嗎？你幹到部長、院長，賴清德還會時刻提點你這個要做、那個要做嗎？你又不是小學生」，很多人都搞不清楚賴清德的意志是什麼，賴清德有說要罷免讓民進黨在國會席次過半嗎？賴清德只有說朝野要合作，要提出福國利民的政策。
謝龍介說，賴清德從沒說過要罷免，結果就有人開始搞罷免，稱罷免後民進黨要在國會贏6席，這樣就過半了，「你不了解他，就把這些意志影射成這是賴清德的意志」。謝龍介說，現在選舉是4年選2次，一次中央、一次地方，地方選舉結束後就搞罷免，之後還要補選，立委被罷免要選一次，補選又要一次，變成4年要選6次，若再有立委選上縣市長，那還要再補選，4年選7次不累嗎？
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝龍介說，賴清德從沒說過要罷免，結果就有人開始搞罷免，稱罷免後民進黨要在國會贏6席，這樣就過半了，「你不了解他，就把這些意志影射成這是賴清德的意志」。謝龍介說，現在選舉是4年選2次，一次中央、一次地方，地方選舉結束後就搞罷免，之後還要補選，立委被罷免要選一次，補選又要一次，變成4年要選6次，若再有立委選上縣市長，那還要再補選，4年選7次不累嗎？