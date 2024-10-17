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冤冤相報何時了，正事還能幹多少？喧喧鬧鬧的基隆市「罷樑」行動於10月13日落幕了，以「罷免」投票而言，接近五成的投票率，而且還是在「柯文哲弊案齊發」的絕對聲量環境下，基隆市民其實已經明確地向台灣政治各方勢力做出明確的態度：我們受夠了，政治之冤冤相報何時了，請問問自己的正事還能有多少心力去好好努力工作？奉勸各種顏色的政治勢力，不要太過高估因為基隆市罷免投票的結果，所因此被別有用心的政治解讀，而因此錯覺可以因此在2025年2月1日，本屆立院任期屆滿一周年後，開始發動「大罷免時代」的紛擾，那麼就是錯解基隆市選民在政治低度熱情，卻投票率遠高於預期的政治傾向表態了。根據憲法，人民當然有選舉、罷免、創制和複決的基本權利，但是，政治的本質不脫離生活，除了那些天天忙著算計權力的政客之外，大多數人民仍然認同投完票後，就讓得到選民授權的人依循任期去實踐相關法定運作吧。以謝國樑的這次被罷免事件而論，謝國樑當然有許多足以讓人不滿、譏諷、不合常情的許多問題，但核心的問題在於「他看起來就是很笨，但是他壞在哪裡？有足夠說服的明確證據嗎？」甚至還有一些人上綱上線變成是「報復性罷免」、甚至是「避免吳三桂」的「預防性罷免」。台灣是民主國家，每個人都有自己對於謝國樑的看法，但投票結果出爐，在合於法制和民主程序與規範下，選民的集體裁決就是當頭棒喝政客：冤冤相報何時了，正事還能幹多少？正因爲如此，各顏色的政客別在哪裡又開始幻想明年立法院的「大罷免時代」，其實「得票領先最少，最好罷免」的挑軟柿子心態；或者是某個對方陣營立委最受己方同溫層厭惡，所以發動罷免給他難堪；或是你罷我，我也罷你的相互報復；甚至是以為可以趁機改變現在的板塊結構。說穿了，這些冤冤相報，與人民百姓的日常生活何關？在台灣民主化之後，我在近20年以來不斷向各顏色政客重申：你們只是代理人，不要自以為是主人，看門狗變成主人，終究會自取其辱，把自己搞成是「樑上君子」和「跳樑小丑」！這是一個滿腦「統治者幻覺」的政客們之善意提醒：「統治者幻覺」概念是在2006年「倒扁紅衫軍」時，學者陳傳興曾在他的著作《道德不能罷免》特別指出「統治者幻覺」，引用一段如下：「政府…將原本是一種受託執行行政權的法定代理人的這項定義特質，錯誤地看待成是權利…甚至由此而產出具有主權的幻想；逾越了社會契約的基本精神，導致政府原本的中介位置與角色，欲求從治理者這種法定責任與義務的承擔者，轉換成統治者。」也就是說，在「統治者幻覺」中，政治團體不由自主的將「經營代理人」自我想像是「產權所有人」，變成了是一種「剽竊人民主權」的「主人」狂態。遂忘了，總統、行政院長、部長、縣市首長甚至是科長與科員，都只是「受託之功能代理人」，都該在制度下擁有他的權責。也該受到同樣的尊重。民主憲政中，總統與政府與直轄市長應只是「受託執行政權」的「法定代理人」，國家機器分官設職，都是制度一環，也都是依法授權的「功能代理人」，都受到法令的制約與保障。任何一個執政者要是自我沉溺在「統治者幻覺」下，將扭曲「權利」與「權力」從「代理人」變成了「所有人」。這就會有種「家天下」，政府變成是「家業」，官位、資源，當然可以「好東西要和好朋友分享」、把人民的基本權利淪為「政治獎賞」或是「卸責道具」的沉淪就會惡性循環了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com