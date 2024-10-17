我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許蓁蓁和老公交往1年閃婚，目前懷孕4個月。（圖／記者李欣容攝）

▲許蓁蓁宣布結婚。（圖／翻攝自許蓁蓁臉書）

38歲女星許蓁蓁演過多部八點檔，包括《牡丹花開》、《生生世世》、《美麗人生》、《天道》等，昨（16）日她貼出和老公合照，無預警宣布結婚，讓許多粉絲又驚又喜，今日她出席公益活動透露已經懷孕4個月，起初以為孕吐是腸胃炎，還吃了很多成藥。許蓁蓁表示和老公大她5歲是室內設計師，本來就是很好的朋友，已經認識6、7年，因為她常拍三立的八點檔，老公剛好就住在電視台附近，常常下班會約吃飯，自然而然就交往，兩人也選在22日登記結婚，家宴已經辦完，主要是目前已經懷孕4個月，許蓁蓁笑說驗出兩條線時她第一反應是，「怎麼辦！」因為生小孩完全不在兩人的計畫內，本來還要去馬爾地夫潛水，170公分的她，目前還保持在53公斤的好身材，倒是上圍激升了2個尺寸。許蓁蓁表示老公是務實又貼心的人，「他求生欲滿強的，對我家人朋友都很好，我懷孕他也不讓我做家事，跑腿什麼的。」本來預計要進《願望》劇組，現在只好改變計畫，生完再回歸拍戲，許蓁蓁神經很大條，前期孕吐她以為是腸胃不舒服，還吃了很多成藥，後來是月經沒來，一直吃藥又沒用才發現是懷孕。許蓁蓁代言「萬海慈善」幫助弱勢團體，也是因為即將當媽，她才發現很多原本以為理所當然的資源，在偏鄉的小朋友其實都享受不到讓她感觸更深，希望藉由自己的力量，幫助更多需要幫助的人。