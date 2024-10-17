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輝達執行長黃仁勳再開金口，昨（16）日強調「AI本質上就是機器人」，未來將有兩種人工智慧-實體機器人和訊息機器人，激勵今日機器人概念股走高，多檔亮燈漲停。聯想集團15日於美國西雅圖舉辦Tech World科技盛會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等等科技大佬全都出席。其中黃仁勳分享了他對人工智慧（AI）的未來展望。他認為未來將有高達數十億的AI代理（AI Agent），幫助人類完成各種任務。黃仁勳指出未來將有數百萬甚至數十億的AI智慧體，而AI不僅存在於虛擬世界，實體AI（如機器人）將成為全球各行業的基石，並且深入人類的生活，協助完成各種工作，如晶片設計、程式編碼等。黃仁勳幽默地將這些AI代理形容成「小Jensen玩偶」（Little Toy Jensens）。黃仁勳在會上表示，過去軟體由程式設計驅動，如今AI的出現讓機器學習成為產業變革的核心，他形容這是「最大的一場工業革命」，並特別強調機器人在AI時代的重要性，預見未來機器人將推動「超人式生產力」。黃仁勳再度開金口，也激勵機器人概念股今日聯袂上攻，多檔亮燈漲停，包括佳能、時碩工業、穎漢、和大、高僑、大銀微系統、直得，其餘個股也有表現，盟立、台灣精銳、大拓-KY、昆盈上漲逾4%，彬台、凌巨上漲逾3%，光寶科、輔信、宏碁、三聯、維田、廣明、欣技、廣運、和椿、佳世達上漲逾2%。工具機概念股也同步走強，能率、全球傳動亮燈漲停，健椿上漲逾7%，君帆上漲近5%，鈞興-KY、永冠-KY上漲逾3%。