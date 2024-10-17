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球哥不畏膝傷飛身救球！芝加哥公牛球星「球哥」Lonzo Ball，從膝傷中走出，今（17）日首度在NBA熱身賽出戰，是睽違1006天後首度回到場上。總共上場15分鐘，拿下10分、1籃板、1助攻，另有1阻攻、1抄截，繳出相當全面且高效的數據。公牛隊當家後衛Lonzo Ball，近年飽受膝傷所苦，左膝完成「雙軟骨移植手術」手術及復健後，睽違1006天再次出賽，在熱身賽交手明尼蘇達灰狼。不過在上場前，總教練Billy Donovan就表示，他的出賽時間會受到嚴格控制，不會讓他上場超過16分鐘。Lonzo Ball在首節剩下6分8秒時替補上場，第一節就命中2顆三分球，結果，這一幕不僅顯現Lonzo Ball回歸球場的決心，也展現他和隊友間的好感情。最終，Lonzo Ball上場15分鐘，全場6投4中，並包含2顆三分球，攻下10分，外加1籃板、1助攻、1阻攻、1抄截，並受到主場球迷鼓掌歡迎。