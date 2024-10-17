美國1名女子，本週在TikTok等平台上傳一段她誤把希臘國旗當成以色列、大鬧紐澤西州「Efi's Gyro」餐廳的影片，吸引到數百萬點閱率。有美媒聯繫到餐廳老闆，證實確有此事，但事情發生在今年3月，不懂為何女子現在才突然上傳影片。不過就在事情鬧大後，該女似乎已經關閉帳號，而該則影片則被其他人備份並流傳。
根據《紐約郵報》報導，這位帳戶名稱「Ambamelia」的女性在影片標題打下：「我誤把希臘國旗當成以色列國旗了，於是我把餐廳的旗幟拿下來了，天哪。」
影片顯示，她在開頭喃喃自語道：「看看那是什麼鬼」，接著搬了把椅子，站上去把餐廳掛著的希臘國旗扯下，嘴裡還喊著：「自由巴勒斯坦！」完事後還跑去跟餐廳收銀員嗆聲道：「看什麼看，你知道這是一場種族滅絕嗎？你知道的對吧？他們連小孩都殺。」
然而，2名店員隨後走出餐廳，面對女子仍在不斷叫囂，尷尬的提醒她那是希臘的國旗，而女子在聽聞此消息後，難以置信的回應道：「什麼？真的嗎？哦，我以為是以色列，我的錯，哦，天哪…看起來就像以色列。」
報導提到，自從以色列與哈馬斯去年10月7日爆發衝突以來，美國境內已發生過不只一起、針對以色列餐廳的破壞事件，去年12月就曾有1名憤怒的婦女，在紐約上東城（Upper East Side）一家猶太餐廳朝員工潑湯，並罵對方是殺人犯。
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影片顯示，她在開頭喃喃自語道：「看看那是什麼鬼」，接著搬了把椅子，站上去把餐廳掛著的希臘國旗扯下，嘴裡還喊著：「自由巴勒斯坦！」完事後還跑去跟餐廳收銀員嗆聲道：「看什麼看，你知道這是一場種族滅絕嗎？你知道的對吧？他們連小孩都殺。」
然而，2名店員隨後走出餐廳，面對女子仍在不斷叫囂，尷尬的提醒她那是希臘的國旗，而女子在聽聞此消息後，難以置信的回應道：「什麼？真的嗎？哦，我以為是以色列，我的錯，哦，天哪…看起來就像以色列。」
「Efi's Gyro」餐廳老闆米哈利斯（Efi Mihalis）週三向外媒證實，確實曾發生這件事，但是在今年3月11日，不明白為何女子現在要舊事重提，並補充說網路上很多人以為那只是一個惡搞短片，畢竟整起事件實在太過愚蠢，但她當時還有為此事報了警：「這不是計劃好的，也沒有經過任何算計，事發時每個人都大吃一驚，那個年輕女子損毀了我的財產。」
報導提到，自從以色列與哈馬斯去年10月7日爆發衝突以來，美國境內已發生過不只一起、針對以色列餐廳的破壞事件，去年12月就曾有1名憤怒的婦女，在紐約上東城（Upper East Side）一家猶太餐廳朝員工潑湯，並罵對方是殺人犯。
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