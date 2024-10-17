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宅神朱學恒涉嫌強吻台北市議員鍾沛君，一審被依強制猥褻罪嫌判刑1年2月，目前案件上訴二審，今（17）日上午高院進行言詞辯論，朱學恒昨天則預先在臉書發聲明道歉，不過鍾沛君不領情反批他和解「只想花錢了事」。稍早言詞辯論結束，朱學恒快步離開法院，而鍾沛君接受訪問時怒批，道歉對朱學恒來說像自助餐，「直到現在還在用價碼羞辱我」，全案定於11月14日宣判。朱學恒2022年間在某餐敘中，趁著酒後獨處空檔，2度強吻鍾沛君，直到2023年台灣「#Metoo」風波，鍾佩君才在臉書為自己的境遇發聲，事後朱學恒開直播道歉，但稱當時喝到斷片，對於自己的行為完全想不起來，不過他事後選擇自我告發，一審遭到法官判刑1年2月。全案上訴二審，高等法院等於今天言詞辯論，朱學恒昨天突然在臉書上發文再向鍾佩君致歉，不過鍾沛君不領情，認為朱學恒從始至終都只想花錢了事，更直言「他在開庭前一天做出這樣的事情，他的居心，大家很清楚」。今天稍早言詞辯論結束後，鍾沛君受訪指出，經過2年2個月又11天之後，道歉對於朱學恒好像是「自助餐」，當要求她不能對外說明時就道歉，希望不被起訴、不被判有罪時，又說自己沒有做這些事，如今希望換取緩刑、減刑時又說自己好像有做、一切都想起來了。她覺得非常遺憾的是事實只有一個，但認錯道歉對朱學恒來說好像非常困難，不斷顛三倒四，不管是侵犯她或道歉，自始至終都是照著自己的節奏，完全沒有考慮過被害人的感受。鍾沛君說，自己和律師從8月26日高院準備庭至今，態度很清楚，和解條件包括第一希望朱學恒針對判決書有罪內容逐一說明、道歉，另外針對朱在流量很高的頻道直播，提到她61次、合計9千多秒，扭曲事實、波及到其他無辜的人，要求還原真相，並向她和其他被波及的人道歉，但朱到目前為止可以說是毫無進度。鍾沛君表示，誠如各位所看見的，看不到朱學恒道歉的誠意在哪裡，相反的朱和律師不斷地一直提錢和價碼，她昨天也已經說過，「我不是一個商品」，不要再提價碼羞辱別人，不管朱提到多少錢，這件事情關係的是正義和真相，從來不是價錢的問題，她認為朱和律師搞錯方向。鍾沛君指出，希望本案可以告訴其他被害人，在追取希望目標和真相的同時，可能會一直受到傷害，會被加害人和律師用金錢羞辱，但她相信堅持下去，可以得到自己想要的真相和尊嚴，而本案會在11月14日宣判。