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台北股市今（17）日終場上漲42.86點或0.19%，收在23053.84點，不過日K終止連5紅，成交量縮小到3720.82億元；其中三大法人合計買超28.95億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資外資「連2賣」賣超47.4億元；投信「由賣轉買」，今日買超16.27億元；自營商（自行買賣）「連5買」買超60.08億元，合計三大法人買超28.95億元。美國股市經歷到ASML財報「爆雷」後，昨（16）日走勢回神反攻，其中道瓊指數再寫新高，台積電ADR也跟著小幅收漲。激勵台北股市今（17）日同步反彈，開盤上漲103.23點、來到23114.21點，不過台積電法說會前，投資人態度相對觀望，導致股價翻黑，也拖累台股盤中走低，最低一度來到22950.7點、失守23000點關卡，不過在買單的挹注下，指數成功翻紅，終場上漲42.86點或0.19%，收在23053.84點，不過日K終止連5紅，成交量縮小到3720.82億元。中小型股則是全天走高，櫃買指數終場上漲1.41點或0.52%，收在271.78點，日K連5紅。權值股走勢分歧，權王台積電今日盤後舉辦法說會。由於台積電ADR昨日小幅走高，也使得台股現貨今日以1050元開出、上漲5元，盤中最高來到1055元、上漲10元。不過由於ASML財報差強人意，使得投資人對於今日台積電法說會態度開始轉趨保守，導致股價迎來賣壓，盤中由紅翻黑，最低來到1030元，雖然一度挑戰翻紅，但最終還是挑戰失敗，終場下跌10元或0.96%，收在1035元，日K結束連2紅，並且失守5日線，拖累大盤指數就有78點。鴻海則是全天在盤上震盪，以207.5元開出，隨後一路走高，最高來到209元，終場收在相對高點208.5元、上漲3.5元或1.71%，寫下3個月以來新高紀錄，日K連3紅；同樣多空激戰的還有聯發科，今日以盤上1295元開出，雖然一度翻黑，但又立即拉回盤上，終場則是收在平盤價1275元。今日個股成交量排行榜前五名為：金寶、映泰、泰金寶-DR、恩德、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、鴻海、晟銘電、廣達。