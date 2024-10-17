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基隆市長謝國樑罷免案日前落幕，外界憂明年2月現任立委任職滿一年後恐迎來大罷免潮，民進黨立委許智傑在接受專訪時分析7地區共9名立委藍委危險名單，未料今（17）日高雄服務處竟接到恐嚇電話，嗆不要動不動就提罷免，否則小心服務處門口會有爆裂物，服務處也隨即報警處理。對此許智傑還原表示，本月初自己就被藍營列為「獵殺20綠委」名單，並非自己製造對立，帶起罷免議題，呼籲民眾理性討論。許智傑日前接受專訪，分析7地區共9名立委藍委危險名單，未料今日高雄服務處竟收到恐嚇電話，怒嗆不要太囂張，動不動就提罷免，否則小心服務處被放爆裂物，服務處則隨即報警處理。對此許智傑說明，從本月初起就有媒體報導國民黨掌握獵殺20名綠委名單，其中自己就「金榜題名」，因此並非他主動製造對立，帶起罷免議題。時間來到本周二上周玉蔻節目訪問，過程中主持人知道他曾陪黃捷挺過罷免的經驗，進而詢問國民黨要修法提高罷免門檻一事，自己才分享如果要罷免也是有反制的作法，重點是要呼籲國民黨不要貿然修法。而隔日接受黃暐瀚專訪，自己則更詳細論述總統賴清德所言，曾說「投票可以輸，論述不能輸」面對國民黨硬幹，要讓行政院變成「立法院行政局」，自己認為如果仍無法溝通，「該啟動罷免就可以啟動！」許智傑表示，無奈談話經過國民黨不斷渲染放大，鼓動支持者抹黑成「輸不起」、「製造對立」、「永遠亂不完」等，覺得國民黨倒因為果，包含倒閣、獵殺名單、退回總預算、罷免王浩宇、黃捷、陳柏惟等，都是國民黨主動出手，製造人民對立、社會混亂分明就是國民黨，如今卻有民眾打電話來服務處恐嚇同仁安全，怎麼現在「殺人喊救人」，反而把責任推到他身上？許智傑再次澄清，自己是在國民黨獵殺20綠委的名單內，他個性溫和，不會刻意製造對立，呼籲國人理性討論，若非藍白立委一意孤行、無法溝通，連影響全國建設、社會福利的總預算都惡意杯葛，讓他真的是無法接受，才提出提醒藍委並呼籲不要為了自身政治利益，犧牲了全體國人的福利。