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農業部前部長陳吉仲因被指是「抄襲慣犯」，對國民黨的智庫副執行長凌濤、文傳會副主委張斯綱、發言人楊智伃等3人提告毀謗，經纏訟兩年多，今（17）日高院判決3人「無罪定讞」。對此，凌濤痛批陳吉仲，面對抄襲風波竟選擇濫訴，浪費龐大的司法資源。凌濤今日在臉書發文表示，陳吉仲抄襲案纏訟將近兩年，即便到了二審，依然不見陳吉仲親自到庭說明，至今三位無罪定讞！司法證明，他們是對的。凌濤指出，自始至終，陳吉仲就意圖運用濫訴手段威嚇監督的力量。鄭文燦遭吹哨論文抄襲，是直接面對學倫會審查；林智堅論文案，也必須面對台大與中華大學學倫會抄襲認定；潘孟安論文瑕疵，亦是靜待學倫會審議結果；李眉蓁過去遭質疑論文抄襲，也直球面對學倫調查，現在重新獲得碩士學位。凌濤痛批，犯錯不可恥，犯錯而不知錯，則尤為可恥。他們客觀舉證陳吉仲抄襲，位居高位且支領國家補助的陳吉仲則選擇濫訴，除了浪費龐大的司法資源，也對國家發展一點都沒好處。總之，二審定讞，纏訟已久總算落幕。凌濤特別感謝律師吳柏宏、律師蔡皇其的協助，還有張斯綱、楊智伃一路風雨同行，所有協助記者會的同仁，正義最終還是勝利了。凌濤感慨道，下個禮拜就是他的生日，回想這一年，他經歷君悅現場、檢驗鄭文燦涉弊、力抗桃園數十億的SRF廠、對戰大日NET、檢驗基隆林右昌、赴美觀察美兩黨政策卻被民進黨放話，現在質疑國安、能源、戰備、央行放貸政策的穩健性。凌濤強調，中道、理性、愛中華民國是國民黨的價值，也是堅持的立場。所有的議題，站在人民的立場，沒有畏懼，勇敢向前，而且，他們身為年輕世代，退無可退。檢驗的路還很長，路況很差，險阻很多，但絕對是一條正義且該走的路。凌濤表示，這次的結果只讓他心志更加檢定，面對貪贓枉法、針對藏污納垢，退了一步，這個社會就沒人守護。謝謝桃園市民給他力量、謝謝全國的支持者給他鼓勵。凌濤最後表示，「守護台灣，勇往直前」是他對自己的期許，會堅定不移，回應市民的期待。凌濤也呼籲所有中央、地方民代同仁，站在民意，不畏當權派，人民在你看得到、看不到的地方，都一定會給你最熱烈的掌聲。