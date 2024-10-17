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經濟部長郭智輝日前出席印太戰略智庫時說，將在菲律賓設置電廠，把綠電輸回台灣，隔天參加紡織展開幕受訪，再度說明可把綠電透過船運或海底電纜送回台灣，但近日受訪已改口。國民黨團今（17）日開記者會，首席副書記長王鴻薇批郭智輝，不時天馬行空、反反覆覆，又說自己沒有經驗。原來，過去在扁政府有「誤入叢林的小白兔」的經濟部長，現在賴內閣有「誤入叢林的老黑兔」？請問郭智輝到底要把台灣的經濟、能源政策帶到哪裡去？建議郭智輝，還是回去產業做郭董事長，「中華民國政府不是你的實驗品」。王鴻薇也提到，6月17日，雲豹能源宣布插旗菲律賓成立太陽能IPP公司，時隔4個月之後，郭智輝對外公開說，擬到菲律賓開設綠能電廠，以海底電纜送回台灣。王鴻薇質疑，郭智輝是打臉自己嗎？不是說綠電足夠嗎？難道經濟部是詐騙中心嗎？看起來現在是「台電跌倒」、「雲豹賺飽」還能跨國投資？綠電賺大錢，人民虧大錢，綠電掏空台電，人民納稅錢已經填補台電達5千億元之多。書記長林思銘表示，一位總管全國經濟命脈如此輕挑的態度，可以如此不負責任地胡亂發言嗎？跨國電力輸送在技術上面臨巨大挑戰，特別海底電纜的建置及維護成本費用高昂，若遇上颱風、海底地震等自然災害，這些設備將面臨極高的毀壞風險，進而導致電力中斷，跳電、缺電等情況，對能源穩定及安全造成影響，且存在嚴重的技術、國安、經濟上風險，屆時除了松鼠、蛇、鳥類以外，停電的元兇是否會多幾個選項，例如鯨魚、黑鮪魚？藍委張嘉郡表示，卓內閣已經上任五個月，郭智輝董事長到現在還沒有適應郭部長這個新身分，經常天馬行空、語出驚人。日前又說要在菲律賓蓋綠電廠，再輸電回台，還舉出澳洲輸電到新加坡的例子，事實上這也只有紙上作業進度而已，且明年5月最後一部核能機組停止運轉後，將會面臨6-7%的用電缺口，這要如何補上？是重啟核能？面對台電持續虧損3800億元，除了撥補，又該如何改善？郭智輝非得要繼續死抱民進黨非核家園的神主牌，綁架台灣能源政策嗎？