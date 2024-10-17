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國民黨立法院黨團力拚本會期完成公職人員選舉罷免法修正，曾被罷免成功、立院榮譽顧問陳柏惟今（17）日點出近年的罷免案件的連署錯假率，最高為時任議員的高閔琳49％，直指只要國民黨不要再造假，就可以解決問題，根本不需要修法。立法院長韓國瑜上午召集朝野協商選罷法，國民黨團拋出，在連署時要確認比照總統大選連署，必須有身分證正反面影本及發證日期，確保在國民行使權益時不會被冒用，不過引起綠白質疑，最後，韓國瑜宣布，選罷法由各黨團繼續協商。對此，陳柏惟在社群網站中表示，近年的罷免案件的連署錯假率，高閔琳49％、陳致中46％、林昶佐29％、黃捷27％，他也有18％、黃國昌16％，「更離譜的是高閔琳連署補件有7成是假」。陳柏維直呼，只要國民黨不要再造假，就可以解決問題，根本不需要修法，「連自己都不要求然後要求別人，這叫巨嬰、奧客，不叫立委」。