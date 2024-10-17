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▲以色列週三也再度轟炸貝魯特南郊，在前一天，米卡提曾對媒體透露美國已經保證，以色列會減少對貝魯特的攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

黎巴嫩南部大城納巴蒂葉市（Nabatieh），本週三遭到以色列空襲，市政大樓也成為轟炸目標，造成16死、52傷，連納巴蒂葉市長卡希爾（Ahmed Kahil）都遇難。當時卡希爾正在市政大樓中主持協調運送援助物資的會議，不料遭遇空襲，黎巴嫩看守總理納米卡提（Najib Mikati）痛批以色列蓄意攻擊市政大樓。這是從去年10月以色列與真主黨爆發新一輪衝突迄今，以色列對黎巴嫩政府機構所實施的最嚴重襲擊。綜合外媒報導，納巴蒂葉省省長圖克（Howaida Turk）表示，以色列對納巴蒂葉市的密集空襲已在當地「交織成一條火帶」，連正在市政大樓中開會的市長都無法倖免於難，納巴蒂葉市遭到的破壞已經不僅是建築物被炸，而是整個周遭環境都被夷平。而在週三晚些時候，聯合國駐黎巴嫩維和部隊（Unifil）再度指責以色列軍隊向他們的陣地開火，並稱以色列的襲擊「直接且明顯蓄意」。對於聯合國駐黎巴嫩維和部隊的指控，以色列軍方否認聯合國駐黎部隊是攻擊的目標，而對於轟炸納巴蒂葉市，以色列軍方則聲稱是為了打擊真主黨的設施。以色列週三也再度轟炸貝魯特南郊，就在美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）稱對「以色列在貝魯特的轟炸範圍」表達關切與反對之後，而在前一天，米卡提曾對媒體透露美國已經保證，以色列會減少對貝魯特的攻擊。