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▲Marz23所發行的個人專輯《不遠處》獲得入圍金曲獎的肯定，代表作〈我不是饒舌歌手〉也獲得超過2500萬次的點閱。（圖／記者葉政勳攝）

▲呱吉表示自己會用其他方式來回應Marz23，似乎預告兩人間的紛爭才拉開序幕。（圖／froggychiu Threads）

已故資深藝人安迪的愛子阿夜，是台灣搖滾樂團TRASH的主唱，後來以「Marz23」的名稱單飛，發行的個人專輯《不遠處》也獲得入圍金曲獎的肯定。不過，身兼YouTube的前台北市議員呱吉（邱威傑）日前登上Podcast節目時，卻公開批評Marz23的歌，更嫌棄對方的代表作「偏丟臉」，氣的Marz23直接寫歌回嗆「diss」呱吉優越仔。日前呱吉在Podcast節目中，與主持人聊到即將攻蛋的搖滾樂團TRASH，呱吉表示自己只聽過主唱Marz23的代表作〈我不是饒舌歌手〉，不過接著話鋒一轉，開始狂酸Marz23的歌曲：「歌詞真的有點偏丟臉」還補充自己聽了搖滾樂幾十年，沒有任何一個很酷的搖滾歌手會寫出這種歌詞，甚至繼續出言質疑對方：「哪有真正的搖滾歌手會強調我是搖滾歌手？」雖然呱吉嘴上口口聲聲稱自己是小咖，Marz23也不會找自己去看演唱會，但他仍然沒有要消停的意思，繼續挑釁對方可以寫歌罵自己。Marz23在16號晚間也隨即發表一段新歌「優越仔」反擊，雖然歌詞字字都沒提到呱吉，但歌詞中的「滿嘴都是正義」、「網路霸凌的優越仔」、「貶低別人抬高自己」等等以及單曲的青蛙標示指向性都非常明顯，Marz23還特別表示：「感謝某政客督促了我，終於能寫歌關懷這些優越的孩子。」見到Marz23強硬的反擊，粉絲們也紛紛湧入護航：「只能說不管喜好如何不要去貶低其他人啦」、「搖滾就是捍衛自己的信念，但不隨便踩人界線」、「成天當狗吠，政府標案接好接滿，眼中只有金錢利益而已！」也有粉絲跑去問呱吉：「被阿夜diss後第一篇文竟然是在跟小桃（動畫吉伊卡哇中的角色）道歉？」呱吉則回覆：「因為那個，我會用別的方式回應，用文字回應太鳥了吧」，似乎預告兩人間的紛爭才拉開序幕。