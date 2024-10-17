我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，而身為前台北市長，柯市府時期的種種，如今也遭檢視。民進黨台北市議員簡舒培昨（16）日在三立政論《新台派上線》中爆料，前民眾黨祕書長張哲揚不僅靠柯文哲快速升官，卸任後還搬進時任台北市副市長的黃珊珊的辦公室看機密文件。簡舒培表示，張哲揚人生中公務人員的人生最高巔峰，就是柯文哲給的，柯文哲上任市長的時候，張只是交工處的處長；簡當助理的時候，張就在市府服務還當過府會聯絡人，一直到柯擔任市長的時候，張彷彿從坐直升機到坐火箭，直接從處長，變成交通局的主祕，又變交通局的局長，後來更是成為秘書長，達到人生巔峰。簡舒培指出，柯文哲後來還本想讓張哲揚擔任有給職顧問，待在市長室的黃珊珊旁邊，幫黃珊珊選舉；任職還未定，張自己就搬了一張桌子去，坐在黃珊珊的辦公室裡面。簡舒培表示，有同仁跟她爆料，說所有要給黃珊珊的公文，全部要先經過張哲揚，才會給黃珊珊看；簡質疑，一個卸任的官員，為什麼可以坐在副市長室看機密文件？讓主持人李正皓聽了直呼「張哲揚就是黃珊珊的橘子！」。簡舒培認為，如果不是柯文哲市長同意，為什麼可以這樣子？張哲揚之所以在最關鍵的2022年4月28號都審會議，讓沈慶京的840通過都審，建成如今的規模，就是張哲揚幫忙的，而他的幫忙，就是因為柯文哲要保送京華城。