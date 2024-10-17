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經濟部長郭智輝近日拋「赴菲律賓蓋綠電廠送電回台」，挨批發言太輕率，昨（16）日於立法院經濟委員會上數度致歉，並表示現在已開始尋求學者專家進行評估與分析，目標半年內提出完整的可行性報告。連日被推上風口浪尖，郭智輝今（17）日出席「台灣創新技術博覽會」被記者提問，會不會覺得自己像誤入叢林的「小白兔」？郭智輝則回應，「我怎麼可能是小白兔？」郭智輝14日出席「印太戰略智庫」成立酒會時宣布，將在菲律賓設置電廠，把綠色電力帶回來台灣，15日受訪證實，為滿足台灣國內綠電需求，要在海外蓋綠電電廠，再透過船隻或海底電纜運輸回國內。此話一出，引發外界討論，今早赴經委會針對「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告，並備質詢，菲律賓蓋綠電議題也成為關注焦點。這番言論引發社會熱議，也讓郭智輝被推上風口浪尖，昨日於立法院經濟委員會上數度致歉，並表示現在已開始尋求學者專家進行評估與分析，目標半年內提出完整的可行性報告。郭智輝今日陪同行政院長卓榮泰出席「2024台灣創新技術博覽會」，會後依舊被追問菲律賓種電議題。被問到是否有向卓榮泰說明相關構想，他表示，「這麼短的時間內，還沒提出，但經濟部當然會報告，等做好可行性評估，與專家、學者討論，就會去向行政院報告。而針對國民黨立委質疑他對能源的態度似乎反覆、無定見，郭智輝也回應，「完全沒有反反覆覆。」他再次強調，自己的首要目標就是降低綠電成本，但他也不諱言自己提出的想法是與時俱進，不會停留在過去。而對於國民黨立委王鴻薇先前批郭智輝要下台，是「誤入叢林的老黑兔」。對此，郭智輝也被記者問及是否為「誤入歧途的小白兔」，郭智輝回應，「我沒有誤入歧途」，直言自己在企業界四十多年，「我怎麼可能是小白兔」。郭智輝進一步表示，他捨棄教授、董事長的身份，就是希望能夠創建成一個經濟成長的台灣，把自己過去所學、經驗回饋給大家，這是他來經濟部的初心。郭智輝更說，我在學校當教授當了十幾年，在企業裡面當董事長四十幾年，「我怎麼可能是小白兔」。「誤入政治叢林的小白兔」在過去多被形容非政治領域出身的人進入政治圈，不夠適應政治文化。先前在前總統陳水扁時代，由產業界轉往經濟部長的宗才怡形容自己是「誤闖政治森林的兔子」，當時僅任職48天，是史上任期最短的經濟部長。