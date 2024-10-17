我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，柯的貼身帳房、綽號「橘子」的秘書許芷瑜被爆受柯文哲指示赴日仍未回國，今（17）日有媒體爆料，「橘子」喜歡拿著手機亂拍，受害者不分藍綠，但遭逮現行後，市府秘書處每次都會護航；該報導經政治工作者周軒分享後，遭網酸「根本就是紅衛兵」。根據《FTNN 新聞網》報導表示，有議員助理透露，「橘子」有個奇怪的習慣，就是喜歡拿著手機亂拍，甚至曾抓包她偷拍某綠營議員辦公室內部。該名助理表示，他當時呼叫駐衛警前來處理，因為偷拍者「橘子」一直不願意透露自己的身份，他只好表達要報警處理，不料市府秘書處人員竟然趕來求情，以許芷瑜是「市長的隨行」，拜託他放人、不要報警，而原本要處理此案的駐衛警聽到「橘子」的身份後，態度也開始退縮，最後此事也就不了了之。該名助理指出，雖然沒有報警處理，但他仍要求許芷瑜當場刪掉偷拍的照片，沒想到她的手機裡竟存有許多議員及其辦公室的偷拍照，受害辦公室更是不分藍綠。政治工作者周軒今日在臉書發文分享該則報導，引來財經專家徐嶔煌留言「橘子很厲害，到處蒐證，拿來修理局處長，什麼視訊會議打瞌睡、去洗頭也被拍照，她跟那群實習生都很猛，創下台北市政府實習生干政的紀錄」。網友們也紛紛到貼文下留言，狂酸「像不像C國文革時期的紅衞兵」、「紅衛兵養成企劃？」、「柯團隊跟毛澤東養紅衛兵搞鬥爭一樣」、「真的是柯的『根正苗紅』」。