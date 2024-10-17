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每年的10月份是國際乳癌防治月，新光金控子公司新光銀行連續16年響應國際乳癌防治月的宣導活動，舉辦乳癌防治宣導講座已累積近50場次，今年將持續於乳癌篩檢率偏低之地區進行宣導。此外亦安排乳房攝影車，邀請同仁進行定點乳房檢查服務，並利用銀行通路向客戶宣導乳癌防治資訊。根據國民健康署110年癌症登記資料及衛生福利部112年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位及死亡率第2位，女性終其一生每10人就有1人可能罹患乳癌，乳癌發生高峰為45歲至69歲；目前仍有約34.5%的45歲至未滿70歲婦女從未接受過乳房X光攝影。此外，乳癌不是女性專利，男性還是有得到乳癌的機率，提醒社會大眾不分性別做好自我檢查，並定期以乳房超音波、乳房攝影等篩檢方式進行乳房健檢。乳房Ｘ光攝影是世界衛生組織(WHO)推薦具醫學實證的乳癌篩檢工具，可以有效提早發現及降低乳癌死亡率。女性同胞可善用國民健康署公費乳癌篩檢服務：凡45歲以上未滿70歲婦女、40歲以上未滿45歲具乳癌家族史婦女，每2年可享有1次免費的乳房X光攝影檢查。為因應高齡化社會及乳癌患者有年輕化的趨勢，明(114)年起放寬乳癌篩檢年齡，乳癌篩檢年齡將上下各增加5歲，擴大至40歲以上未滿75歲婦女，鼓勵符合資格且有意願接受檢查的民眾，攜帶健保卡至醫療院所，或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，進行乳房X光攝影檢查，有助早期發現、早期治療。新光銀行透過各種乳癌防治宣導活動，希望凝聚更多關懷乳癌的力量，將乳癌的威脅降到最低，記得定期篩檢、守護健康，寵愛自己。