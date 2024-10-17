由國家科學及技術委員會偕中央研究院、教育部及衛生福利部攜手策劃「2024台灣創新技術博覽會（TIE）-未來科技館」，於今（17）日在臺北世貿一館隆重開幕，為期三天將有接連不斷的國際論壇、創新技術發表與商機媒合會，更能一睹前瞻科研的嶄新成果。
今年結合AI等當前熱門議題，設置「AI智慧」、「健康臺灣」兩大主題專區，展會匯聚「未來科技獎」得獎團隊、「IC Taiwan Grand Challenge」全球頂尖IC設計解方，以及逾160件來自各部會的科研成果，全面展示臺灣科技在全球產業趨勢中的關鍵影響力。本次活動由多個部會攜手合作，將未來科技館打造為國際品牌，不僅推動全民科普，也希望吸引全球頂尖人才來臺，促進產業商機的發展，進一步實現「智慧科技島」願景。
吳誠文主委攜手國際專家 共同展望臺灣科技新紀元
開幕首日邀請2022年諾貝爾物理獎得主Prof. Alain Aspect發表專題演講，以「從科研到產業-量子科技的實踐之路」為題，不僅闡述基礎科學的重要，更表達對實務應用的關鍵看法。主題對談由量子系統推動小組張文豪執行長，帶領鴻海研究院量子計算研究所謝明修所長與仁寶電腦陳禧冠資深副總，及芬蘭、法國等國際量子新創，共同探討量子時代來臨下臺灣產業的前景與布局。
國科會主委吳誠文強調，打造「臺灣智慧科技島」是國家的重要願景，透過強化臺灣科技實力，促進與國際接軌，臺灣將成為全球創新科技的重要樞紐。他指出，臺灣具備優越的科研環境和豐富的技術人才，未來科技館正是展現臺灣科技實力的絕佳平台，不僅展示前瞻技術，更將強化臺灣在國際科技領域的領導地位。
國外頂尖新創與國內優秀團隊 共同閃耀未來科技館舞台
國科會首次舉辦「IC Taiwan Grand Challenge」，挖掘IC設計創新與晶片創新應用兩大領域潛力新星，吸引來自世界各國72組新創報名角逐，最終由美國GalaVerse、Polaris Electro-Optics、英國Quinas Technology （ULTRARAM）、以色列Newsight Imaging、臺灣Ranictek與Voltraware Semiconductor獲得接軌我國半導體產業、實質落地臺灣的門票。獲獎團隊的創新晶片產品涵蓋通訊、影像辨識、節能創新等領域，貼近智慧化時代對提高運算能力、高速傳輸資料、低功耗等關鍵功能，未來在衛星通訊、自動駕駛、自主移動機器人、無線充電等趨勢應用市場頗具潛力。想更了解團隊與解決方案，除三天展期在國際區有所展示外，更在19日舉辦 IC Taiwan Grand Challenge Unveil ，精彩發表不容錯過。
除了國際新創，臺灣科研也不惶多讓。今年「未來科技獎」有506組團隊報名，其中82組技術脫穎而出。除在未來科技館展出豐富成果外，更於17、18日「亮點創新技術發表與商機媒合會」中展現臺灣學研能量。首場圍繞AI、電子光電、淨零，獲獎團隊不僅在國際頂尖期刊發表，亦和產業界合作密切，如與明基材料、華碩、緯創等重要企業合作，實作成果豐碩；淨零獲選技術更貼近碳補捉、製氫、韌性電網等重大趨勢和急需解決課題。第二場發表為智慧醫療與健康臺灣主題，其中多項技術已進入臨床試驗，也有若干技術衍生成立新創公司，獲獎團隊涵蓋高度創新的精準醫療與診斷計畫，也包括高齡社會極需的腦機介復健系統等重點科技成果。
展區與論壇精彩紛呈 期待各界熱烈參與
未來科技館展期除首日量子論壇，18日以TTA TALK永續製造節能創、運動科技論壇「當科技遇到運動的無限想像」接棒舉辦，邀請來自World Gym Taiwan與Decathlon Taiwan的國際運動產業分別探討全球運動科技的前沿趨勢及未來潛力。19日「GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會」，將帶來豐富且橫跨19大產業領域的生成式AI應用。
未來科技館17至19日展區豐富有趣，除了獲獎團隊現場說明技術成果，主題專區也透過互動式裝置讓科技淺顯易懂，是一次掌握趨勢技術、寓教於樂的絕佳機會，歡迎各界踴躍參與。
精彩活動及論壇展請見官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳誠文主委攜手國際專家 共同展望臺灣科技新紀元
開幕首日邀請2022年諾貝爾物理獎得主Prof. Alain Aspect發表專題演講，以「從科研到產業-量子科技的實踐之路」為題，不僅闡述基礎科學的重要，更表達對實務應用的關鍵看法。主題對談由量子系統推動小組張文豪執行長，帶領鴻海研究院量子計算研究所謝明修所長與仁寶電腦陳禧冠資深副總，及芬蘭、法國等國際量子新創，共同探討量子時代來臨下臺灣產業的前景與布局。
國科會主委吳誠文強調，打造「臺灣智慧科技島」是國家的重要願景，透過強化臺灣科技實力，促進與國際接軌，臺灣將成為全球創新科技的重要樞紐。他指出，臺灣具備優越的科研環境和豐富的技術人才，未來科技館正是展現臺灣科技實力的絕佳平台，不僅展示前瞻技術，更將強化臺灣在國際科技領域的領導地位。
國外頂尖新創與國內優秀團隊 共同閃耀未來科技館舞台
國科會首次舉辦「IC Taiwan Grand Challenge」，挖掘IC設計創新與晶片創新應用兩大領域潛力新星，吸引來自世界各國72組新創報名角逐，最終由美國GalaVerse、Polaris Electro-Optics、英國Quinas Technology （ULTRARAM）、以色列Newsight Imaging、臺灣Ranictek與Voltraware Semiconductor獲得接軌我國半導體產業、實質落地臺灣的門票。獲獎團隊的創新晶片產品涵蓋通訊、影像辨識、節能創新等領域，貼近智慧化時代對提高運算能力、高速傳輸資料、低功耗等關鍵功能，未來在衛星通訊、自動駕駛、自主移動機器人、無線充電等趨勢應用市場頗具潛力。想更了解團隊與解決方案，除三天展期在國際區有所展示外，更在19日舉辦 IC Taiwan Grand Challenge Unveil ，精彩發表不容錯過。
除了國際新創，臺灣科研也不惶多讓。今年「未來科技獎」有506組團隊報名，其中82組技術脫穎而出。除在未來科技館展出豐富成果外，更於17、18日「亮點創新技術發表與商機媒合會」中展現臺灣學研能量。首場圍繞AI、電子光電、淨零，獲獎團隊不僅在國際頂尖期刊發表，亦和產業界合作密切，如與明基材料、華碩、緯創等重要企業合作，實作成果豐碩；淨零獲選技術更貼近碳補捉、製氫、韌性電網等重大趨勢和急需解決課題。第二場發表為智慧醫療與健康臺灣主題，其中多項技術已進入臨床試驗，也有若干技術衍生成立新創公司，獲獎團隊涵蓋高度創新的精準醫療與診斷計畫，也包括高齡社會極需的腦機介復健系統等重點科技成果。
展區與論壇精彩紛呈 期待各界熱烈參與
未來科技館展期除首日量子論壇，18日以TTA TALK永續製造節能創、運動科技論壇「當科技遇到運動的無限想像」接棒舉辦，邀請來自World Gym Taiwan與Decathlon Taiwan的國際運動產業分別探討全球運動科技的前沿趨勢及未來潛力。19日「GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會」，將帶來豐富且橫跨19大產業領域的生成式AI應用。
未來科技館17至19日展區豐富有趣，除了獲獎團隊現場說明技術成果，主題專區也透過互動式裝置讓科技淺顯易懂，是一次掌握趨勢技術、寓教於樂的絕佳機會，歡迎各界踴躍參與。
精彩活動及論壇展請見官網