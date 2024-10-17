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為持續擴大臺灣運動影響力，國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）透過多元體育活動，培育熱愛運動的下一代，自2022年起，持續贊助「中信黑豹旗盃全國高中棒球大賽」，尤其，今年首度增設女子組賽事，今（17）日由黑豹旗女子組優勝隊伍桃園市南崁高中迎戰上屆冠軍桃園市平鎮高中，賽前特別邀請雲豹能源總經理趙書閔開球，以綠能新女力之姿與女選手們一同展現女力爆發，鼓勵女選手勇於挑戰、不畏強敵、揮出人生的全壘打。中信盃黑豹旗為全台規模最大青棒賽事，今年首度增設女子組亦吸引10隊報名，共263位女性球員、14位女性教練參賽，成為國內最多女子棒球隊參賽之青棒盃賽。趙書閔分享，近年看到許多女性在各領域中崛起，代表社會對性別平等與多元更為重視，讓女性擁有更多發揮所長的空間；而「女力」不只是女性力量的簡稱，更代表堅韌、細膩、不畏挑戰的精神。「在企業文化裡，我們努力以DEI （Diversity, Equity, Inclusion, 多元、公平和共融）這把量尺破除女性在職場的性別刻板印象、破除升遷發展等障礙；在運動場上，也能將DEI精神融入賽事中，以男女混合競賽實踐性別平等，男女生在比賽中良性競爭，互相切磋球技，同時也能帶動台灣女子棒球實力繼續茁壯。」趙書閔說。另一方面，雲豹能源長期支持多元運動賽事，除了「台啤永豐雲豹職籃隊」強勢迎接全新賽季風貌之外，也冠名成立「雲豹聽障騎士棒球隊」、「台北海洋雲豹五人制足球隊」，並贊助登峰造極青年排球及籃球邀請賽、迷你足球賽等基層運動，將拓展多元綠能布局之精神，延伸至各項體育運動發展，以運動帶動地球永續，共同實踐永續健康的生活。