我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世衛組織曾整理104個戒菸的理由，不僅傷身也傷還荷包。（圖／取自Unsplash）

▲抽菸對人體壞處多，就連二手菸也會影響到周遭的人。 (圖取自Shutterstock)

日本資深男星西田敏行今（17）日被發現臥倒家中，警方到場時已無生命跡象，享壽76歲，並未公布具體的逝世原因。傳聞西田敏行生前不吃菜只吃肉，且菸酒不離身，是個老菸槍，一天甚至會抽高達80根菸，導致身體狀況連連。事實上，抽菸對於人體百害而無一利，心血管、呼吸系統、癌症、免疫系統等等幾乎影響了全身。隨著菸害防制法的推動，台灣民眾的吸菸率已顯著下降。根據最新的2023年數據，15歲以上民眾的吸菸比例約為13%，其中男性吸菸率為23%，女性僅為4%。相比2008年約20%的總吸菸率，台灣在過去15年內努力降低，但儘管吸菸率持續下降，吸菸對健康的危害仍然嚴重，不容忽視。國健署稱，世衛組織曾整理104個戒菸的理由，如停止吸菸20分鐘，心跳會下降至正常；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度會降至正常值；停止吸菸2到12週，可增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸症狀將獲顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率可降低至與非吸菸者相同。此外，國健署指，拒菸或戒菸有利健康，還有經濟效益，若原本每天抽1包菸，每包以125元計算，每年至少要花掉4萬5000元左右，如抽菸6年，恐怕會花掉近30萬元甚至更多，所以若能不抽菸，相對可省下至少30萬元，用於出遊、美食或投資理財，都比抽菸划算。吸菸會損害血管，導致動脈硬化和高血壓，進而增加罹患冠狀動脈疾病、心肌梗塞及中風的風險。吸菸增加血液黏稠度，使血液更容易形成血栓，進而阻塞血管。吸菸是肺癌的主要原因，長期吸菸者罹患肺癌的風險比不吸菸者高數倍。容易導致慢性阻塞性肺病（COPD）因吸菸破壞肺部組織，導致慢性支氣管炎及肺氣腫，造成呼吸困難。同時會刺激支氣管，導致炎症和收縮，使氣喘症狀惡化。煙霧中的有毒化學物質會直接損害口腔、喉嚨和食道的黏膜，增加口腔癌、喉癌、食道癌風險。吸菸中的致癌物會隨血液循環進入身體的各個器官，增加胰臟癌、腎癌、膀胱癌發生率。吸菸削弱免疫系統，容易導致感染，並降低對疾病的抵抗力，也會讓傷口癒合速度變慢。吸菸會降低精子質量，增加男性不孕的風險。女性則會增加流產、早產、死產的風險，並可能導致胎兒出生體重過低。吸菸會降低骨密度，特別是女性，導致骨質疏鬆和骨折風險增加，還會因此會減少皮膚血液供應，導致皮膚過早老化、皺紋增加。吸菸不僅危害自己，二手菸暴露也會影響周遭的人，增加心臟病、肺癌、氣喘等疾病的風險，特別對兒童和孕婦危害更大。