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已故知名導演齊柏林之子齊廷洹，日前受邀到苗栗縣演講，收到該活動徐姓承辦人誤傳訊息，酸他是靠爸族，引發喧然大波。該承辦人員的身分隨後遭起底，竟發現她似乎是靠關係進縣府工作。根據《三立新聞網》報導表示，徐姓承辦人，年約50多歲，是苗栗縣政府教育處的約雇人員，從何智輝縣長時代就進入縣府服務，相當資深。報導指出，有知情人士透露，徐姓承辦人本身可能沒辦法勝認工作，甚至有些單位也認為她不適任，常常調離其他工作單位。又有不願具名的人士表示，徐姓承辦人被好幾任鄉代會主席推薦，因此進入縣府服務已經30年左右，不過因為作風有時太過個人主義，加上不適任，所以進出縣府好幾次；該說法不免讓人質疑，是否徐姓承辦人自己就是「靠關係」進縣府工作的。針對整起事件，苗栗縣長鍾東錦今（17）日再度邀請齊廷洹會面，並親自向對方道歉。齊廷洹除接受道歉外，也表示不希望看到承辦人因一時的失言就丟了工作，認為這樣的懲罰有點太過，替承辦人、科長、教育處長等人求情。