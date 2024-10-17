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中國男足歷經三連敗後，在2026世界盃預賽亞洲區18強賽第4輪遇上世界排名更為後面的印尼隊，在青島主場好不容易以2:1的比數險勝，終止隊史世預賽最慘的3連敗開局。未料，中國男足贏球後，現場球迷竟對印尼球迷高喊「中國永遠是你爸爸」，引發熱議。中國男足在世界盃足球賽預賽亞洲區18強賽，開局3連敗，創下隊史在該階段最慘紀錄，前3戰先後以0：7被日本隊海虐，後又有以1：2輸給沙烏地阿拉伯隊，再被澳洲隊3：1擊潰，小組墊底淨勝球-10，幾乎面臨淘汰。中國此戰對上FIFA世界排名133名的印尼，過去對戰印尼的戰績是9勝3敗1和局，只有取勝才能保留晉級世界盃的一線生機。這中國此戰開賽先以2：0領先，但雙方身體衝撞激烈，一度引爆衝突，最終以2：1險勝。未料，中國隊贏球後，中國球迷突然優越起來，集體喊聲敗人品，在社群平台X上，一段中國球迷賽後嗆聲畫面流傳，只見中國球迷集體朝著印尼隊球迷高喊「中國永遠是你爸爸」。這段畫面隨即引來網友吐槽，「如果踢足球贏了就能當爸爸，那世界上有多少中國的爸爸？」、「贏一球就是爸爸？日本贏七球怎麼辦」。