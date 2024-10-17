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▲「電腦輔助繪圖與3D模型列印班」學員作品。（圖／記者黃文德翻攝）

▲ 學員分享課程中學到的專業工業製圖與3D模型列印基本技能。（圖／記者黃文德翻攝）

社團法人中華成人教育認證協會「電腦輔助繪圖與3D模型列印班」，今（17）日在台南據點舉行成果發表，學員除了展示分組成果作品外，也上台分享兩個月課程的學習心得。學員的作品有創意手機架、筆架、文創小夜燈等等，成果發表會除了介紹各人作品的發想與應用目標，並分享課程中除了學到專業工業製圖與3D模型列印基本技能，也透過專題發表及專題實作驗收學習成果。此外，講師也分析就業市場趨勢及求職技巧。AI時代來臨，工業製程進入自動化轉型的變革，電腦輔助設計可加速研發流程、優化內部溝通、確保生產製造準時銜接，為工業設計產業廣泛使用，尤其近年來3D列印熱潮掀起，成為快速成長的新興智能製造產業，小到一顆鈕扣、玩具，大到飛機、火箭中使用的高度複雜的零部件，3D工程設計軟體幾乎創造所有日常產品，故工業產品設計產業之人才需求相當高，進而促成了中華成人教育認證協會推動此次課程辦理的契機。這項課程由勞動部勞動力發展署就業保險基金、就業安定基金、公務預算項下支應，主要培訓對象以15歲以上具工作意願且工作技能不足之「失業者」，結訓學員以直接就業為目標，課程包括資通訊科技、基礎工程圖學、3D列印概述與立體造型工業設計美學、AutoCAD基礎繪圖、3D建模基礎應用等，並輔導專業考證，為日後就業鋪路。學員紛紛感謝勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理此項課程，讓他們習得一技之長，重新投入職場延續職業生命。