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中國大陸針對賴清德總統國慶談話內容，14日發起「聯合利劍-2024B」圍台軍演，強調挑釁越甚，他們就勒得越緊。然而，軍演來得快、去得也快，13個小時就結束演習，對岸聲稱已達到目的；但對生活在台灣的民眾來說，既沒警報、也沒有動員，當天股市還收漲，很多人問起來都說「一點都無感」，這樣真是好事嗎？「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。很多政治人物都會把這句話掛在嘴上，彷彿說出來就能強化自己武裝論述的正當性。然而，這句話源自《孫子兵法》其原句是「故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。然而，原句中是用「其」字，並不是用「敵」這個字。曾幾何時，中國大陸已經變成中華民國的「敵人」了？這在國民黨執政時期，是不可能發生的事。在國民黨的論述中，兩岸是同屬一中，只是各自表述不同，而根據中華民國憲法，我國固有領土是包含中國大陸的，只是目前的治權是由中共統治。試想，如果中國大陸變成我們的敵人，那中華民國又是什麼？兩岸之間是敵對關係嗎？過去民進黨追求台灣獨立，只敢私底下運作，偷偷暗度陳倉，兩國論或是一邊一國都遭到美國強烈反對。如今在美國帶領下，全球反中態勢明確，同時民進黨裂解過去大家對中華民國的定義，逐漸去中化下，讓台灣慢慢走向實體化，等到台灣定義確立後，在用中華民國的概念套上，讓原本支持中華民國的那一派，難以反對。民進黨現在走的論述是，民主自由的中華民國VS共產獨裁的中國政府。這點讓世界其他國家難以挑剔，只能支持民進黨政府，但又不可能違背大多數國家承認「一個中國」政策，以及中美三公報的規範；相較之下，也讓賴清德有空間在一定的範圍內向國際發聲，甚至發表「祖國論」等相對激進的言論。對中共來說，美方默許下讓賴政府持續在國際上發表「兩岸互不隸屬」論調，是完全無法被接受的。但是，中共能夠施展的空間有限，過去可以藉由國民黨緩和兩岸的情緒、對內舒緩鷹派的抬頭，但現在不僅無法達成，反倒連國民黨都找不到相以抗衡的主軸，只能用步步進逼的軍事演習，來削減內部的反彈。回過頭來說，離台灣更近、戰略目的更明確，125架次共機出海，創單日新高的軍事演習，為何引不起台灣內部的緊張及擔憂？這點跟兩岸過去承平時期所建立的往來有關外，主因還是在於「敵人」這兩個字，台灣民眾並不認為大陸民眾是敵人，希望兩岸持續往來，增進溝通的更超過半數。用兵之法的第二句更是重要，「無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。當民進黨把焦點都放在第一句的「有以待之」，不斷提升軍購金額及國造武器，甚至延長兵役、增加兵源人數的同時。卻忘了要「有所不可攻也」，當對岸真要武力攻台時會有所疑慮及猶豫，這疑慮及猶豫絕對不會是美國出兵協防，而是兩岸原本緊密的根源跟連結。兩岸觀光、旅遊、會展、商務投資、政黨交流，以及陸生、陸配等，都是中共「有所不可攻也」的重要關鍵。如今兩岸交流停滯、陸客不來、陸生停止、就連兩岸聯姻的人數也愈來愈少，阻止兩岸發生戰爭的因子少了，發生戰爭的風險自然升高。講白了，民進黨把對岸視為「敵」還談什麼交流呢？兩岸關係在民進黨執政下早已發生質變，且是往壞的方向傾斜。國民黨執政時，對岸是朋友甚至是兄弟；但到了民進黨執政，對岸卻成了敵人。對待敵人，那還講甚麼客氣，是吧？當兩邊都將對方視為敵人而不是朋友的時候，兵戎相見的時間亦不遠了。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com