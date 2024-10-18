第59屆電視金鐘獎於今(18)日、明(19)日接連兩天晚間7點於台北流行音樂中心，10月18日第一天先頒發「節目類」獎項，而週六10月19日將頒發「戲劇類」獎項，兩天皆於17：00 星光大道、19：00 頒獎典禮，無法到現場，也可以鎖定網路直播或是電視收看，金鐘官方YouTube頻道提供多角度觀看，收看連結一次收。

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▲ENERGY重回小巨蛋16蹲　台上多6嘉賓（圖／記者朱永強攝影）
▲ENERGY將在今日節目類頒獎典禮中擔任表演嘉賓。（圖／記者朱永強攝）
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📍10/18 (五)2024第59屆電視金鐘獎－節目類　

17:00星光大道現場LIVE直播

17:00星光大道多場景：主持人區

17:00星光大道多場景：媒體訪問區

19:00頒獎典禮現場LIVE直播

19:00頒獎典禮多場景：媒體訪問區

19:00頒獎典禮多場景：手語

19:00頒獎典禮多場景：舞台正視角全景

📍10/19 (六)2024第59屆電視金鐘獎－戲劇類

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17:00星光大道多場景：主持人區

17:00星光大道多場景：媒體訪問區

19:00頒獎典禮多視角：舞台正視角全景

19:00頒獎典禮多視角：媒體訪問區

19:00頒獎典禮現場LIVE直播

19:00頒獎典禮多視角：手語

🟡國內電視直播：三立都會台、公共電視台

🟡海外直播：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV

🟡廣播調頻：好事989電台

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🟡影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami VideoLINE TV

▲金曲歌后孫盛希與陳勢安帶來「戲劇原創歌曲」的壓軸表演。（圖／三立提供）
▲金曲歌后孫盛希與陳勢安，將在金鐘第二天的戲劇類頒獎帶來「戲劇原創歌曲」的壓軸表演。（圖／三立提供）

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